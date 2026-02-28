Atletica, Sara Fantini vince il 18mo tricolore: trionfo nel martello ai Campionati Italiani. Ok Padovan e Saccomano

Mentre al PalaCasali di Ancona si disputavano i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati in scena i Campionati Italiani di lanci invernali, caratterizzati dall’annunciata vittoria di Sara Fantini nel lancio del martello. La Campionessa d’Europa ha spedito l’attrezzo a 68.73 metri e ha così conquistato il diciottesimo tricolore in carriera tra invernali ed estivi: imbattuta dal 2017, l’emiliana ha avuto la meglio su Rachele Mori (66.26) e Keren Mbongo (61.72).

Paola Padovan ha trionfato nel tiro del giavellotto con la misura di 57.52 metri, ampiamente davanti a Federica Botter (55.45) e Adele Toniutto (53.42). Enrico Saccomano ha messo la firma sul lancio del disco (61.29), precedendo Stefano Marmonti (55.05) e Carmelo Musci (54.50).

Si tornerà in pedana domenica 1° marzo per le gare di lancio del martello maschile, tiro del giavellotto maschile, lancio del disco femminile. Non si disputano le gare di getto del peso perché inserite nel programma degli Assoluti in sala (Leonardo Fabbri ha prevalso ieri sera nel capoluogo marchigiano con la rilevante misura di 21.80 metri).