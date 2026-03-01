Atletica, Daisy Osakue vince il disco ai Campionati Italiani di lanci. Squilli di Frattesi e Costa

Mentre al PalaCasali di Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti Indoor, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati in scena i Campionati Italiani Invernali di lanci. La copertina della seconda giornata è stata presa da Daisy Osakue, che si è imposta nel lancio del disco con la misura di 59.79 metri, precedendo Benedetta Benedetti (personale di 58.17) ed Emily Conte (55.93) per conquistare il decimo tricolore della carriera.

Nel tiro di giavellotto è stato Giovanni Frattini a dettare legge (76.38) davanti a Michele Fina (75.93) e Roberto Orlando (71.48), mentre il lancio del martello porta la firma di Davide Costa, che si è imposto con il riscontro di 69.59 davanti a Giorgio Olivieri e Giacomo Proserpio.

Pietro Villa ha prevalso a livello giovanile nel tiro del giavellotto (71.33). Sempre a livello giovanile: Enrico Galloni si è spinto fino a 60.60 per imporsi nel martello, mentre Emma Veronese ha avuto la meglio nel lancio del disco (44.28). Le gare di getto del peso si sono svolte a livello indoor nell’ambito dei già citati Campionati Italiani di Ancona (a brillare il 21.80 di Leonardo Fabbri).