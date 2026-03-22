Atletica, Furlani fa i conti con una rivelazione ai Mondiali Indoor. Charlton record del mondo, gli USA vincono il medagliere

A Torun (Polonia) si sono conclusi i Mondiali Indoor 2026 di atletica con un’ultima serata ricca di titoli e di grandi emozioni. L’Italia ha concluso la rassegna iridata sotto al tetto con la medaglia d’argento conquistata da Mattia Furlani nel salto in lungo: il Campione del Mondo all’aperto ha ceduto lo scettro in sala con la misura di 8.39, venendo sorpreso dall’inatteso Gerson Baldé, capace di un superlativo balzo da 8.46 metri (miglior prestazione mondiale stagionale).

Il Bel Paese saluta la manifestazione con tre ori (Andy Diaz nel salto triplo, Nadia Battocletti sui 3000 metri, Zaynab Dosso sui 60 metri) e due argenti (Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo), al terzo posto nel medaglie dietro a USA (5-7-6) e Gran Bretagna (4-0-0): si tratta del miglior piazzamento di sempre per la nostra Nazionale. Nell’ultima giornata non è arrivato l’exploit di Federico Riva (settimo sui 1500 metri), Ludovica Cavalli nona sui 1500 metri, Sveva Gerevini ha accarezzato il record italiano nel pentathlon.

La bahamense Devynne Charlton ha eguagliato il già suo record del mondo sui 60 ostacoli (7.65), le britanniche Georgia Hunter-Bell e Keely Hodginkson hanno dettato legge tra 1500 e 800 metri, lo spagnolo Mariano Garcia ha stupito tutti sul miglio metrico regolando il favorito Isaac Nader, lo statunitense Cooper Lutkenhaus ha avuto la meglio sugli 800 metri da minorenne, gli USA hanno firmato la doppietta dorata nelle 4×400 di genere.

RISULTATI MONDIALI ATLETICA INDOOR OGGI

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Mattia Furlani ha sognato l’oro dopo un bel balzo da 8.39 metri al quinto tentativo, dove ha trovato una bella rincorsa ma ha lasciato dieci centimetri all’asse di battuta. Il Campione del Mondo all’aperto ha eguagliato il proprio personale (la stessa misura valsa il titolo iridato outdoor a settembre), ma è sbucato in maniera inattesa il portoghese Gerson Baldé: all’ultima prova ha pescato lo stacco della vita (nullo evitato per un millimetro) ed è volato a 8.46 metri, migliorando il personale di 14 centimetri in un colpo solo e meritandosi il titolo. L’azzurro sale sul secondo gradino del podio dopo aver lottato con i problemi di stomaco per tutta la notte e dopo aver avuto la meglio nell’attesissimo duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (bronzo con 8.31 dopo aver firmato la world lead da 8.45 metri un mesetto fa). Clicca qui per la cronaca della gara.

60 OSTACOLI (FEMMINILE) – La bahamense Devynne Charlton ha eguagliato il record del mondo, imponendosi con il superlativo tempo di 7.65 al termine di una gara condotta fin dall’uscita dai blocchi di partenza (0.147 il tempo di reazione): la caraibica ha inscenato una falcata meravigliosa tra le barriere, strabiliando per una ritmica senza eguali e sgusciando via con grandissima classe, diventando la prima donna a vincere tre titoli iridati consecutivi in sala. La 30enne ha replicato il suo precedente primato siglato il 3 marzo 2024 a Glasgow, ora dovrà cercare di migliorare sui 100 ostacoli (sesta alle Olimpiadi e agli ultimi Mondiali). Alle sue spalle si sono piazzate l’olandese Nadine Visser (7.73) e la polacca Pia Skrzyszowska (7.73, record nazionale). Clicca qui per la cronaca della gara.

1500 METRI (MASCHILE) – Lo spagnolo Mariano Garcia ha preso il comando delle operazioni quando mancavano tre giri al termine e non lo ha più mollato, intensificando progressivamente il ritmo e poi lanciando un allungo micidiale nel corso dell’ultima tornata. A quattro anni dal trionfo iridato in sala sugli 800 metri, l’iberico si è affermato sul miglio metrico con il crono di 3:39.63, riuscendo a sorprendere il favorito portoghese Isaac Nader (argento in 3:40.06 per il Campione del Mondo all’aperto). Podio completato dall’australiano Adam Spender (3:40.26), mentre Federico Riva ha chiuso in settima posizione (3:40.98): il primatista nazionale ha provato a tenere la scia di Nader e ha battagliato con lo svedese Samuel Pihlstroem, cedendo poi nell’ultimo giro e dovendosi accontentare del piazzamento di rincalzo. Clicca qui per la cronaca della gara.

1500 METRI (FEMMINILE) – L’etiope Bike Haylom, primatista mondiale under 20, ha tentato la grande pazzia andando in fuga già al primo giro e mettendo alle strette le avversarie. L’attacco si è però rivelato folle e all’africana sono mancate le energie nel corso del penultimo giro, è stata ripresa dalle altre pretendenti al podio, la britannica Georgia Hunter Bell ha allungato di forza e ha conquistato la medaglia d’oro con la miglior prestazione mondiale stagionale (3:58.53). L’argento olimpico ha avuto la meglio sull’australiana Jessica Hull (3:59.45, record oceanico) e la statunitense Nikki Hiltz (3:59.68), mentre Ludovica Cavalli non è mai stata in gara e ha chiuso al nono posto (4:10.10). Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – La britannica Molly Caudery ha superato 4.85 metri al secondo tentativo e ha conquistato il secondo titolo iridato in sala dopo essersi imposta nel 2024, riuscendo così a lenire l’amarezza per avere saltato gli ultimi Mondiali all’aperto a causa di un problema fisico e per l’eliminazione senza misura nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024. La 26enne ha avuto la meglio nel duello conclusivo con la slovena Tina Sutej, che è incappata in tre errori a quella quota e ha conquistato l’argento con 4.80 alla prima prova. Sul terzo gradino del podio sono salite ben tre atlete, capaci di percorso netto fino a 4.70: la ceca Amalie Svabikova, la neozelandese Imogen Ayris e la svizzera Angelica Moser.

800 METRI (MASCHILE) – Lo statunitense Cooper Lutkenhaus, giovane prodigio di 17 anni e detentore del record mondiale under 20 sugli 800 metri in sala, ha dominato di forza la gara sui quattro giri di pista. L’americano ha intensificato l’azione nell’ultima tornata e si è lasciato alle spalle tutti gli avversari, senza dare l’impressione di faticare più di tanto e imponendosi con il crono di 1:44.24, davanti al belga Eliott Crestan (1:44.38) e allo spagnolo Mohamed Attaoui (1:44.66).

800 METRI (FEMMINILE) – La britannica Keely Hodgkinson si era presentata con tutti i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative, trionfando in modalità passerella e con un assolo totale nella seconda parte di gare. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sugli 800 metri e bronzo iridato in carica si è regalata il suo primo titolo iridato in sala con il record dei campionati (1:55.30), ampiamente davanti alla svizzera Audrey Werro (1:56.64, record nazionale) e alla statunitense Addison Wiley (1:58.36, personale).

PENTATHLON – L’olandese Sofie Dokter è riuscita a contenere il tentativo di rimonta di Anna Hall: la favoritissima statunitense, Campionessa del Mondo di eptathlon all’aperto, ha giganteggiato sugli 800 metri (2:06.32), ma non è bastato per operare il sorpasso ai danni della grande rivale. La 23enne oranje, già di bronzo due anni fa, ha trionfato con 4.888 punti (world lead) davanti ad Anna Hall (4.860) e all’irlandese Kate O’Connor (4.839, record nazionale), mentre la nostra Sveva Gerevini ha chiuso al settimo posto (4.522), mancando di un soffio l’assalto al suo primato nazionale. Clicca qui per la cronaca della gara.

4X400 (MASCHILE) – Gli USA di Justin Robinson, Chris Robinson, Demarius Smith e Khaleb McRae hanno vinto in maniera netta con il nuovo record dei campionati (3:01.52), dominando senza problemi davanti al Belgio (3:03.29) e alla Giamaica (3:05.99), che in volata ha avuto la meglio sui Paesi Bassi (3:06.05).

4X400 (FEMMINILE) – Gli USA firmano la doppietta con le staffette del miglio grazie alla prova di carattere di Bailey Lear, Rosey Effiong, Paris Peoples, Shamier Little, che trionfano in 3:25.81 davanti ai Paesi Bassi di Lieke Klaver (3:26.00, si è sentita la mancanza di Femke Bol). Bronzo al collo della Spagna (3:26.04), che nel finale ha sopravanzato la Polonia (3:26.17).