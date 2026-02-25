L’Atalanta confeziona la rimonta e vola agli ottavi di Champions League, la Juventus sogna e poi si arrende

L’Italia avrà una propria rappresentante negli ottavi di finale della Champions League. L’Atalanta ha confezionato il ribaltone da urlo contro il temutissimo Borussia Dortmund, formazione tedesca che aveva vinto il match d’andata per 2-0 e che era accreditata per farsi strada nel torneo. Di fronte al proprio pubblico, la Dea si è imposta per 4-1 al termine di un confronto rocambolesco.

Con le reti di Scamacca al 5′ e Zappacosta al 45′, gli orobici hanno pareggiato il computo complessivo al termine del primo tempo, poi sono volati sul 3-0 grazie alla stoccata di Pasalic al 57′. Adeyemi ha gelato i tifosi al 75′, ma in pieno recuperò ci ha pensato Samardzic a trasformare il rigore che è valso il passaggio del turno.

I neroazzurri dovranno attendere venerdì 27 febbraio per conoscere l’avversaria del prossimo turno a eliminazione diretta: sarà una tra i tedeschi del Bayern Monaco (dominatori della Bundesliga) e gli inglesi dell’Arsenal (Gunners scatenati nella fase a girone unico), dunque all’orizzonte ci sarà una sfida decisamente improba per l’Atalanta, che però vuole continuare a sognare.

Dopo l’eliminazione dell’Inter per mano del Bodo/Glimt, si pensava che non ci fossero possibilità di avere una squadra italiana tra le migliori sedici d’Europa e invece si è sognato di averne due. La Juventus è riuscita a rimontare il Galatasaray: dopo aver perso per 5-2 a Istanbul, i bianconeri hanno firmato il grande recupero di fronte al proprio pubblico, involandosi sul 3-0 nonostante giocassero con l’uomo in meno. Ai supplementari, però, le energie sono mancate e i turchi hanno segnato i due gol che hanno chiuso i conti.

Locatelli ha aperto le marcature su rigore al 37′, Kelly è stato espulso al 48′, poi Gatti al 70′ e McKennie all’82mo minuto hanno riaperto i conti, chiusi dalle reti di Osimhen nel recupero del primo tempo supplementare e di Yilmaz allo scadere. Promosse anche il PSG (2-2 contro il Monaco) e il Real Madrid (2-1 contro il Benfica).