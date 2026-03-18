Andy Roddick senza peli sulla lingua: “Ridicolo dire che Sinner fosse in crisi, è un tennista completo come Alcaraz”

Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Andy Roddick ha approfondito il tema legato alla vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells. Il tennista italiano ha conquistato il suo primo titolo stagionale e ha completato la serie di successi degli eventi più importanti sul cemento outdoor e indoor del massimo circuito internazionale.

Una vera e propria impresa, che assume un valore ancor più importante se si considera l’età dell’azzurro, ovvero 24 anni. Un modo anche per rispondere alle critiche eccessive che hanno caratterizzato i primi due mesi di Sinner, fermatosi in semifinale agli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic e nei quarti dell’ATP500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik.

“Ho visto una statistica che diceva che non aveva ancora vinto un torneo entrando a Indian Wells nel 2026. Ragazzi, è marzo“, le prime parole di Roddick. “Onestamente, penso che questo sia stato più o meno il miglior torneo che potesse sperare di fare. Non aveva mai vinto precedentemente.. Ricordate, l’anno scorso non era nemmeno idoneo a partecipare. Ha battuto giovani, ha battuto veterani, ha vinto con autorità, ha portato a casa match tirati, ha lottato fino in fondo in finale, non ha perso nemmeno un set. Non che abbia bisogno di dimostrare qualcosa a questo punto della sua carriera, ma è stata davvero una vittoria solida, molto bella per lui. E deve essere entusiasta andando a Miami, dove, ricordiamolo, è in qualche modo il campione in carica: non ha giocato l’anno scorso e ha vinto l’edizione precedente“, ha aggiunto l’ex n.1 del mondo.

“Penso che dobbiamo tutti un po’ ridimensionare le cose: è divertente, il mondo corre veloce e i social amplificano tutto, ma parlare di ‘campione in crisi’ dopo due tornei persi di fila è ridicolo. Ora ne ha vinto uno quest’anno. Ha un record di 13-2. Pensate davvero che stia male?“, la domanda retorica di Roddick.

“Una cosa interessante è che parliamo spesso di Carlos (Alcaraz, ndr.) e di come il suo gioco si adatti a ogni superficie, ed è vero. Ma ora guardiamo anche il percorso di Sinner. Un anno e mezzo fa si diceva ‘Dategli un campo veloce in cemento e sarà lui l’uomo da battere’. Non so se sia cambiato davvero. Una partita contro Novak cambia tutto? Probabilmente no. Però guardiamo dove ha vinto. È stato a un punto dal vincere il Roland Garros, pur non avendo mai vinto un Masters1000 su terra. Non sembrava a suo agio andando a Wimbledon l’anno scorso. Forse l’erba non è la sua superficie migliore. E invece ha vinto anche lì, battendo Alcaraz. Ha vinto le Finals su un campo veloce, con rimbalzo basso, dove la palla scivola ed è rapidissima. Ovviamente ha vinto tantissimi tornei sul cemento outdoor. Indian Wells però è diverso: la palla si comporta in modo diverso, rimbalza più alta. È uno dei pochi tornei dove, contro Sinner, puoi pensare di metterlo in difficoltà. Se dovessi scegliere dove affrontarlo, non sto dicendo che questo sia il posto ideale, ma è uno dei pochi in cui puoi convincerti che esista una possibilità di metterlo più in difficoltà rispetto ad altre superfici. Se diciamo che un giocatore è completo, dobbiamo confermarlo con vittorie in contesti molto diversi. E lui lo sta facendo. Indian Wells non è il posto ideale per chi colpisce piatto e cerca di giocare veloce attraverso il campo. Eppure lui ha vinto, e anche come risposta a quello che abbiamo definito — un po’ esagerando — un inizio di stagione “orribile”. Dobbiamo essere coerenti: sta vincendo ovunque, su ogni superficie, trovando sempre soluzioni diverse. E Indian Wells, se qualcuno aveva bisogno di conferme, le ha date“, l’analisi dell’ex tennista statunitense.

“Conta forse anche più che vincere a Miami, dove sappiamo che può dominare su un campo veloce e con rimbalzo basso. E non è solo una questione di superficie più adatta: anche le condizioni sono meno variabili. Ha vinto tutti i Masters 1000 e i tornei più importanti su cemento. A volte semplifichiamo troppo e diciamo: ‘Fa caldo a Indian Wells, fa caldo a Miami’. Ma sono condizioni opposte. A Indian Wells l’aria è secca, desertica, la palla “galleggia” e devi adattarti. A Miami è umido, pesante, devi colpire più forte per far passare la palla. Il caldo non è lo stesso, l’aria è diversa, gli aggiustamenti sono continui. E lui lo dimostra ogni volta. La vittoria a Indian Wells mette il punto finale su tutto questo per Sinner“, la chiusura del suo intervento.