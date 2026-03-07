Andrea Soncin: “Siamo ancora in corsa per qualificarci, vogliamo andare in Brasile”

L’Italia ha pareggiato contro la Danimarca per 1-1 a Vicenza nel secondo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027: il CT delle azzurre, Andrea Soncin, alla fine del match ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno ai microfoni di Rai 2.

L‘analisi della gara: “L’approccio di oggi è stato perfetto, eravamo in controllo della gara e siamo riuscite a mettere in campo le idee su cui abbiamo lavorato durante il raduno. Loro sono uscite fuori nella parte centrale del secondo tempo e nel finale non siamo riuscite a trovare il guizzo per vincerla“.

La qualificazione diretta non è compromessa: “Dopo il fischio finale ho visto le ragazze rammaricate, ma sono contento, perché questo significa che hanno la convinzione di poter fare qualcosa in più. Siamo ancora in corsa per qualificarci, vogliamo andare in Brasile e continueremo a lavorare con fiducia per centrare il nostro sogno“.