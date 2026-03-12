Andrea Capobianco: “Atteggiamento delle ragazze eccezionale, tolti tutti i riferimenti all’attacco di Porto Rico”

Iniziano le qualificazioni ai Mondiali 2026, inizia anche un bel cammino per l’Italia, che battendo Porto Rico per 78-41 dimostra come i livelli esistano. Da una parte USA, Spagna e azzurre, dall’altra Senegal, Nuova Zelanda e Porto Rico, almeno per il momento. Questo ha raccontato la prima giornata, ed è un gran conforto per la squadra azzurra di Andrea Capobianco che sta provando a riportare la bandiera tricolore ai Mondiali dopo 32 anni.

Queste le parole di coach Capobianco rilasciate a margine della partita e anche della conferenza stampa e raccolte dalla FIP: “L’esordio è stato molto convincente e evo fare i complimenti alle ragazze, perché sono state secondo me strepitose da un punto di vista mentale. Noi sapevamo che Porto Rico aveva dei punti di forza importanti: non hanno mai giocato sui loro punti di forza. Questo vuol dire che hanno giocato una partita di grandissima concentrazione. Certamente possiamo curare dei dettagli, però devo dire che in due giorni, provando certe cose davanti a una lavagna devo fare i complimenti a queste ragazze. Il cammino è lungo, una partita alla volta e pensiamo a domani, in meno di 24 ore avremo un’altra partita e dovremo fare un’altra grande partita“.

Così ancora il coach in ulteriori dichiarazioni proposte sul sito federale: “L’atteggiamento delle ragazze è stato eccezionale, c’è stata grande attenzione in tutti i pochi allenamenti e tutte le mie giocatrici hanno portato in campo quello che avevamo preparato. Quando un allenatore vede la propria squadra giocare con questa concentrazione può essere felice, anche se siamo consapevoli che siamo solo all’inizio del nostro percorso. La differenza l’abbiamo fatta in difesa, togliendo tutti i riferimenti all’attacco di Porto Rico“.

Sempre dal sito FIP Costanza Verona, oggi una partita tuttofare con 16 punti, 4 assist e 4 palle rubate: “Questo gruppo è speciale, vogliamo dare continuità a quanto fatto la scorsa estate e siamo ripartite da lì, divertendoci a giocare insieme e facendo leva sulla difesa. Ci attendono altre partite dure ma siamo contente del nostro esordio“.