Basket, Reggiana sconfitta di misura da Murcia nell’andata dei quarti di finale di Europe Cup

La Pallacanestro Reggiana lotta fino alla fine ma deve cedere all’UCAM Murcia nell’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup. Contro una delle squadre più forti della competizione, sconfitta solo una volta nelle prime fasi, gli emiliani hanno tenuto botta fino al quarto finale, al termine di una partita in cui Reggio Emilia ha il merito di non aver mai mollato. Punteggio finale di 84-85 per i murciani ma tutto aperto in vista del ritorno, in programma in Spagna tra una settimana. Grande prestazione di Troy Caupain che chiude con 22 punti.

Primo quarto subito ad alta intensità. Gli emiliani vanno avanti con Caupain e Williams prima che gli spagnoli trovino il pareggio con Ennis. Brown dà il +4 ai padroni di casa ma gli ospiti restano in scia con il jump shot di De Julius (-1). Caupain e Williams segnano ancora ma Forrest è abile subito a controbattere. Nel finale di quarto entra in partita anche Echenique con due canestri che tengono avanti Reggio. Dopo 10′ il parziale recita 21-16 per Reggio Emilia.

Nella seconda frazione però i murciani iniziano a macinare. La tripla di Martin apre i giochi e con i canestri di Cate Murcia sorpassa. Williams risponde subito ma Forrest mette a bersaglio otto punti di fila che valgono il +7 ospite. Gli spagnoli non sbagliano più dall’arco e con la tripla di Martin e del solito Forrest aprono un gap di 13 punti. Reggio scossa reagisce con Caupain ma De Jiulius tiene alta l’aggressività. Solo nel finale, con un grande Echenique, Reggio riesce ad avvicinarsi. 42-51 per UCAM Murcia all’intervallo lungo.

Nella ripresa gli iberici confermano il loro vantaggio grazie ai sei punti di Cacok ma gli emiliani rispondo con un parziale di 10-0 che vale il nuovo -4. Forrest torna a segnare da tre e con Falk e Cate Murcia si riporta avanti di 11 lunghezze. Rossato e Caupain segnano i liberi ma gli ospiti puniscono ancora dall’arco, questa volta con Radebaugh (+13). A 10′ dal termine Murcia conduce per 60-72.

Il quarto finale inizia con l’assalto di Reggio. Nei 3′ iniziali segna solo Williams e gli emiliani tornano a -7. Gli spagnoli crollano e Brown punisce con le due triple consecutive che valgono il -1 a 6′ dalla fine. Il primo canestro di Murcia arriva con Ennis e poi con la tripla di Radebough che vale il +6. Dopo una fase confusa i padroni di casa tornano a segnare con Echenique e poi con Caupain che sigla il nuovo -1. Alla tripla di Martin risponde Brown, è ancora -1 a 60″ dal termine. De Julius fa 1/2 in lunetta e Brown pareggia i conti con la penetrazione. Quest’ultima tenta poi la tripla del vantaggio che si spegne sul ferro. Forrest fa 1/2 in lunetta e l’ultimo tentativo di Brown non va a buon fine. Punteggio di 84-85, vittoria per Murcia ma tutto resta aperto in vista del ritorno.