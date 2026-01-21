America’s Cup 2027, ufficiale la data d’inizio a Napoli! Presentate le cinque squadre con Luna Rossa

-535 giorni. Comincia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in vista della 38ma America’s Cup, che comincerà sabato 10 luglio 2027 con i primi due Match Race tra i campioni in carica di Emirates Team New Zealand ed i vincitori del torneo di selezione tra gli sfidanti. La Coppa America di vela si svolgerà per la prima volta nella storia in Italia, infatti sarà il Golfo di Napoli ad ospitare le regate della competizione sportiva più antica al mondo.

Stamattina il Palazzo Reale di Napoli ha fatto da cornice alla presentazione delle cinque squadre fondatrici della neonata America’s Cup Partnership e che prenderanno parte alla prossima edizione della Coppa: Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda), Athena Racing (Gran Bretagna), Luna Rossa (Italia), Tudor Team Alinghi (Svizzera) e K-Challenge (Francia). Il CEO di Emirates Team New Zealand ha annunciato le date del Match, che inizierà il 10 luglio e terminerà nel weekend del 17-18 luglio.

“Oggi si è compiuto un ulteriore passo in avanti con l’avvio dell’America’s Cup Partnership, che prosegue e rafforza il cammino verso Napoli 2027. Questa collaborazione rappresenta un ponte tra la tradizione e l’innovazione della più antica competizione velica al mondo, proiettandola verso una nuova fase di crescita, modernizzazione e maggiore visibilità globale. Siamo particolarmente orgogliosi che il cambiamento del modello organizzativo, volto a valorizzare i diritti televisivi e a amplificare la portata mediatica dell’evento, prenda forma proprio con l’edizione italiana. Si tratta di un valore aggiunto significativo che pone l’Italia al centro della scena internazionale, nell’ambito di una delle competizioni più affascinanti e ambite a livello mondiale”, le parole di Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani) nel suo intervento.

Durante la presentazione dei team, i principali componenti di ciascun sindacato hanno commentato la nuova alleanza (America’s Cup Partnership) per il futuro della competizione. Dalton, CEO del Defender neozelandese, ha dichiarato: “Siamo immensamente grati al Governo italiano per aver reso la Louis Vuitton 38ma America’s Cup la più attesa in 175 anni di storia. Realizzare questo evento in Italia rappresenta per noi un onore e siamo pienamente consapevoli di ciò che ci attende in termini di passione e colore che i tifosi italiani sapranno esprimere. La Partnership rappresenta un vero punto di svolta per l’America’s Cup, perché inaugura una governance condivisa e una nuova direzione per il futuro dell’evento; il rinnovato impegno di Louis Vuitton ne è la testimonianza più concreta. Si tratta di un cambiamento fondamentale nel lungo periodo, ma già nel breve termine l’ACP garantirà regate tra le più combattute di sempre e una competizione senza precedenti“.

Sir Bin Ainslie, team principal del Challenger of Record Athena Racing, ha detto: “La giornata di oggi segna un momento decisivo per l’America’s Cup. I team si sono uniti per tracciare una linea chiara e avviare una nuova era di solida governance e gestione neutrale, con l’ambizione di far crescere la fanbase e l’attrattività commerciale dell’evento. GB1 sta già vedendo questa visione prendere vita grazie alla forza delle nostre partnership, inclusa l’acquisizione di un investimento significativo da Oakley Capital e l’avvio di conversazioni entusiasmanti con importanti brand globali. L’America’s Cup è un evento iconico e questo nuovo capitolo potrebbe elevarla al livello più alto dello sport mondiale“.

Non poteva mancare ovviamente l’intervento di Max Sirena, Chief Executive Officer di Luna Rossa: “Siamo molto lieti che le prime Preliminary Regattas si svolgeranno a Cagliari, una splendida città che conosciamo bene, avendola scelta come nostra base già nel 2014. Sarà il primo assaggio della Louis Vuitton 38ª America’s Cup e il nostro obiettivo, come sempre, è dare il massimo. Quanto a Napoli, siamo certi che sarà memorabile. Il Golfo di Napoli è ampiamente considerato uno dei luoghi più belli al mondo per la vela e offrirà certamente uno scenario unico per l’evento. Naturalmente sentiamo la responsabilità di gareggiare nel nostro Paese davanti a migliaia di tifosi, ma allo stesso tempo questo ci darà una spinta ulteriore per affrontare la sfida nel miglior modo possibile. Dalla fine della 37ª America’s Cup a Barcellona, non abbiamo mai smesso di lavorare per essere il più preparati possibile per l’evento del 2027, con un obiettivo chiaro in mente: cercare di diventare il primo team italiano a vincere l’America’s Cup“.

David Endean, direttore tecnico di Alinghi, ha spiegato: “Alinghi occupa un posto emotivamente unico nella storia dell’America’s Cup: un team di riferimento, profondamente radicato nella storia di questo sport come unico challenger europeo ad aver mai vinto il trofeo. È stato naturale per noi unirci ai membri fondatori di questa partnership. Siamo entusiasti della nuova mentalità che porterà al trofeo sportivo più antico del mondo. Con team forti e la splendida cornice di Napoli, le regate promettono di essere memorabili per tutti i soggetti coinvolti“.

Grande curiosità per il debutto di K-Challenge: “La Francia è un Paese storico per la vela e per l’America’s Cup. K-Challenge è coinvolta dal 2001 in diverse campagne francesi; è quindi diventata una missione essere parte del futuro dell’America’s Cup come uno dei membri fondatori della nuova Partnership, accanto a team leggendari come Emirates Team New Zealand, GB1, Luna Rossa e Tudor Team Alinghi. Questo rafforzerà la visibilità e l’immagine dell’America’s Cup. Questa è un’opportunità fantastica per l’evento e per i team di crescere al livello delle altre principali realtà sportive“, il commento del co-CEO Stephan Kandler.