Alonso provoca Verstappen ed Hamilton: “Da 20 anni sono con una macchina che non è da top-4, altri esplodono…”

Fernando Alonso è sempre lui, nel bene e nel male. Quando la classifica lo relega lontano dai riflettori, riesce comunque a prendersi la scena con dichiarazioni taglienti. Dopo le qualifiche del GP del Giappone, il pilota dell’Aston Martin F1 ha trasformato una domanda sulla paternità in un’occasione per ribadire un concetto che gli sta particolarmente a cuore: la pazienza, quella vera, forgiata negli anni difficili.

Il riferimento non era casuale. Negli ultimi tempi, infatti, piloti come Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno più volte espresso frustrazione quando si sono trovati a competere con monoposto non all’altezza delle aspettative. Alonso, invece, ha voluto marcare la differenza con una stoccata neanche troppo velata.

“La paternità mi aiuterà a essere più paziente? Credo di essere il numero uno in questo“, ha dichiarato con il suo solito tono diretto ai microfoni di Sky Sport. “Ci sono piloti che perdono la calma appena non hanno una macchina da top-5. Io sono 23 anni che lotto per il Mondiale con vetture che spesso non erano nemmeno da top-4“. Un messaggio chiaro, che suona come una risposta indiretta alle lamentele dei rivali.

La realtà, però, resta complicata. L’Aston Martin F1 Team sta attraversando una fase difficile, ben lontana dalle ambizioni con cui aveva affrontato il nuovo ciclo regolamentare. Alonso non si fa illusioni: “Sappiamo dove siamo, e siamo molto indietro. In F1 i miracoli non esistono“.

L’unico spiraglio arriva guardando al passato recente, in particolare alla rimonta della McLaren nel 2023: da inizio stagione disastroso a vettura competitiva nel giro di pochi mesi. È quello il modello a cui aspirare, anche se lo stesso Fernando lo definisce più un sogno che una previsione concreta.