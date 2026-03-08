F1, Fernando Alonso: “Sapevamo sarebbe stata dura in pista. Confidiamo in qualche novità per il Giappone…”

Ha poca voglia di sorridere Fernando Alonso al termine del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team Aston Martin ha vissuto una domenica davvero da dimenticare. Si sapeva che la vettura del team inglese non avrebbe retto se non pochi giri e così è stato. Ritiro inevitabile e rientro in pista per una manciata di giri usati come una sorta di test.

Il successo nel Gran Premio d’esordio è andato a George Russell che ha preceduto il compagno di scuderia Andrea Kimi Antonelli per 2.9 secondi, quindi completa il podio Charles Leclerc a 15.5 con il vicino di box Lewis Hamilton alle spalle in quarta posizione a 16.1. Conclude al quinto posto Lando Norris a 51.7, sesto Max Verstappen a 54.6. Settima posizione ad un giro per Oliver Bearman, quindi ottavo Arvid Lindblad, nono Gabriel Bortoleto e decimo Pierre Gasly.

Al termine della gara il pilota due volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso dell’incontro con i media: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, un po’ come tutta la pre-stagione. Ho provato a divertirmi in pista ma nella situazione in cui siamo non è semplice. Il primo giro? Tutto istinto e non potenza del motore. Sono rimasto in pista per un po’ poi quando abbiamo capito che non potevamo puntare alla zona punti abbiamo deciso di ritirare la vettura”.

Le difficoltà in casa Aston Martin non sembrano pronte a risolversi in poco tempo: “Ovviamente correndo la prossima settimana in Cina non cambierà nulla, non c’è tempo materiale. Anche per questo motivo abbiamo scelto di stare molto attenti qui in Australia, anche perché ogni cosa che avevamo qui l’avremo a Shanghai. Speriamo che arrivino aggiornamenti e nuovi pezzi in vista del Giappone. Dovremmo avere nuove batterie, per cui potremmo essere più veloci sapendo comunque le criticità che abbiamo. Ad ogni modo in Cina dovremo essere molto cauti”.