Sci alpino, Ghisalberti seconda nel gigante di Coppa Europa a Oppdal. Quinta Pazzaglia

Sfuma la vittoria, ma arriva il terzo podio in carriera per Ilaria Ghisalberti in Coppa Europa. Nel gigante di Oppdal in Norvegia, la bergamasca ha concluso al secondo posto, battuta dalla svizzera Vanessa Kasper, che si è imposta con 13 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Ghisalberti era in testa dopo la prima manche, ma ha perso molto nel tratto finale, finendo dietro all’elvetica.

Terzo posto per l’austriaca Nina Astner (+0.42), che ha preceduto la svizzera Stefanie Grob (+0.52). Quinto posto per Alice Pazzaglia (+0.58), che ha perso tre posizioni rispetto ad una prima manche che aveva visto due azzurre al comando. Sesta posizione per un’altra svizzera, Selina Egloff (+0.66).

Al settimo posto ha concluso l’americana Katie Rowekamp (+0.67), che ha recuperato ben ventidue posizioni nella seconda manche. Ottava la svedese Hilma Loevblom (+0.99), mentre completano la Top-10 le svizzere Janine Maechler (+1.08) e Shaienne Zehnder (+1.16).

Giorgia Collomb recupera quindici posizioni rispetto a metà gara e conclude al quindicesimo posto (+1.40). Sedicesima Carole Agnelli (+1.44) davanti a Sophie Mathiou (18a, +1.46), con entrambe che hanno perso rispettivamente dieci ed undici posizioni nella seconda manche. Ventunesima Tatum Bieler (+1.64) che era nona nella prima manche, mentre è ventiquattresima Laura Steinmair (+1.85).

Nella classifica di specialità continua a comandare Sophie Mathiou con 387 punti davanti alla svizzera Dania Allenbach (378). Dietro di loro ci sono ben quattro azzurre: Alice Pazzaglia (366), Ambra Pomarè (344), Laura Steinmair (307) e Carole Agnelli (260). In quella generale c’è sempre in testa Pazzaglia con 761 punti davanti alla svizzera Grob (541) e alla compagna di squadra Sara Allemand (527).