A1 volley femminile 2026 oggi: orari gara-2, programma 4 marzo, tv, streaming

Gara2 dei quarti di finale di Serie A1 rappresenta il primo vero snodo della stagione. È il momento in cui si comincia a fare sul serio: con la formula al meglio delle tre partite e dopo il successo delle squadre di casa in gara1, le formazioni che hanno vinto all’andata hanno ora l’opportunità di chiudere i conti in trasferta e conquistare la semifinale senza passare dalla decisiva “bella”. Serve però un colpo esterno, impresa sempre complicata nei playoff, dove il fattore campo pesa e la pressione aumenta. Eppure i numeri della prima sfida raccontano serie meno scontate di quanto potesse far pensare il piazzamento della regular season.

Si comincia mercoledì 4 marzo alle 20.00 al Pala Gianni Asti con Chieri–Novara. Le padrone di casa devono ribaltare il 3-1 subito all’andata, gara in cui Novara ha fatto la differenza soprattutto in attacco e al servizio, trascinata dai 29 punti di Tolok e dai 15 di Alsmeyer. Chieri, rimasta agganciata al match a tratti, dovrà alzare il livello del sistema muro-difesa e trovare maggiore continuità offensiva per riaprire la serie.

Alle 20.30 spazio a due confronti di grande richiamo. All’E-Work Arena si gioca Busto Arsizio–Conegliano. Le campionesse d’Italia partono dal 3-1 maturato al Palaverde, costruito su un attacco molto incisivo e su una fase break efficace, con Haak protagonista da 35 punti e Zhu a quota 20. Busto Arsizio, che in gara1 ha trovato in Battista una delle principali terminali offensive con 24 punti, dovrà migliorare la qualità della ricezione e mantenere maggiore continuità per portare la serie alla terza partita.

In contemporanea, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si affrontano Vallefoglia–Milano. Il 3-0 dell’Allianz Cloud ha evidenziato la superiorità milanese nel cambio palla e nella gestione dei momenti decisivi, con Lanier ed Egonu entrambe a quota 20 punti. Vallefoglia è chiamata a una prova di solidità e coraggio davanti al proprio pubblico per allungare la serie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide odierne di gara2 dei playoff scudetto di serie A1 femminile in programma oggi, mercoledì 4 marzo.

CALENDARIO PLAYOFF SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Mercoledì 4 marzo

Ore 20.00 – Reale Mutua Fenera Chieri vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Eurotek Laica Uyba vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Tv su Raisport Hd e in streaming su VBTV e Rai Play