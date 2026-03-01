Scandicci spaventata da Bergamo nei playoff scudetto, poi si salva con una tonica Antropova. Novara regola Chieri

Scandicci ha tremato in occasione del debutto nei playoff scudetto di volley femminile, rischiando di soccombere nella gara-1 dei quarti di finale contro Bergamo. Le Campionesse del Mondo hanno avuto la meglio nel primo e nel terzo parziale, sono state rimontate e nel tie-break sono andate sotto per 7-9 e 12-13, salvo riuscire a recuperare e avere ragione ai vantaggi. Le toscane si sono portate in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite, chi ne vince due si qualifica alla semifinale contro la vincente di Milano-Vallefoglia.

Il tabellone finale recita 3-2 (25-20; 22-25; 25-18; 23-25; 17-15) in favore delle ragazze di coach Marco Gaspari. A esprimersi al meglio sono state l’opposto Ekaterina Antropova (25 punti, 3 muri, 36% in attacco) e la schiacciatrice Sarah Franklin (24 punti, 52% in fase offensiva), spalleggiata in reparto da Caterina Bosetti (10) sotto la regia di Marta Bechis, da annotare gli 8 punti della centrale Linda Nwakalor. A Bergamo non sono bastate le prestazioni impattanti di Kendall Kipp (22 punti), Ailama Montalvo (13), Linda Manfredini (10) e Kennifer Mosser (12).

Novara ha dominato i primi due set nel derby piemontese contro Chieri, ha poi subito la verve delle ospiti nel terzo parziale, salvo riemergere in maniera perentoria nel quarto set e chiudere i conti di fronte al proprio pubblico del PalaIgor per 3-1 (25-17; 25-17; 22-25; 25-17). L’opposto Tatiana Tolok si è distinta con 29 punti, spalleggiata dai martelli Lina Alsmeier (15) e Mayu Ishikawa (10), 8 marcature per la centrale Sara Bonifacio. A Chieri non sono bastate Anett Nemeth (17), Stella Nervini (11) e Anastasia Cekulaev (8).