A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Val di Fassa e slalom Kranjska Gora, tv, streaming

Gli appassionati sono pronti a vivere una giornata nella quale ogni secondo si potrà rivelare prezioso nella corsa verso successi pesanti per le varie classifiche di specialità. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il SuperG femminile della Val di Fassa, orario di partenza previsto alle 10:45, e lo slalom speciale maschile di Kranjska Gora, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30.

Sofia Goggia, grazie al successo ottenuto la scorsa settimana a Soldeu, ha consolidato il suo vantaggio su Alice Robinson e guida la classifica con 84 punti di margine sulla neozelandese. Un successo regalerebbe all’azzurra la certezza matematica della conquista del trofeo con una gara di anticipo, mentre in caso di secondo posto dovrebbe sperare che la rivale ottenga un piazzamento peggiore del suo. Quella odierna sarà l’ultima gara prima della finale che si disputerà a Lillehammer.

Il morale è decisamente alto in casa Italia. Laura Pirovano ha confezionato un autentico capolavoro e con due vittorie consecutive si è portata in testa alla classifica di discesa libera. La trentina potrebbe rivelarsi preziosa alleata per la propria connazionale togliendo punti preziosi alle dirette avversarie.

In Slovenia si assisterà, con ogni probabilità, ad un’autentica battaglia da giocare sul filo dei centesimi. A due gare dalla fine della stagione vige una situazione di equilibrio assoluto con almeno quattro atleti in grado di potersi giocare le possibilità di successo fino all’ultimo.

Atle Lie McGrath guida la classifica con 451 punti ed una sola lunghezza di vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore del gigante di ieri, e sedici sul francese Clement Noel, terzo a 435. Doveroso non dimenticare Timon Haugan, quarto a 399 ed in piena corsa per la vittoria del triofeo. Il norvegese, dopo l’atroce beffa subita nella seconda manche dello slalom olimpico sulla Stelvio, è animato dalla voglia di riscatto e, in caso di successo, potrebbe mettersi in posizione di vantaggio in vista della gara decisiva. Le residue speranze italiane sono affidate ad un sussulto di Alex Vinatzer che punta a ritrovare smalto dopo una seconda parte di stagione ampiamente deficitaria.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà il SuperG femminile in diretta, mentre RaiSport HD proporrà le due manche dello slalom speciale maschile in Slovenia. Sarà possibile seguire i due appuntamenti in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Domenica 8 marzo

Ore 09.30 Prima manche slalom speciale maschile Kranjska Gora – Diretta tv RaiSport HD

Ore 10.45 Discesa libera femminile Val di Fassa – Diretta tv Rai 2

Ore 12:30 Seconda Manche slalom speciale maschile Kranjska Gora – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (SuperG femminile) e RaiSport HD (slalom speciale maschile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE VAL DI FASSA

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM SPECIALE MASCHILE KRANJSKA GORA

