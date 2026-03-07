LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa!

Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di Fassa. Un fine settimana semplicemente incredibile per la trentina, che dal non essere mai salita sul podio in Coppa del Mondo, si trova per due volte proiettata sul gradino più alto nel giro di due giorni. Una doppietta inoltre che lancia l’azzurra anche in testa alla classifica di specialità ed ora che manca solo la gara delle finali di Lillehammer la sfera di cristallo diventa molto più di un sogno.

Proprio come ieri il successo è arrivato per un solo centesimo e questa volta alle spalle dell’azzurra ci finisce l’austriaca Cornelia Huetter, che sembrava aver ipotecato la vittoria dopo la sua discesa. Pirovano è rimasta vicino ad Huetter nella parte alta, poi ha fatto benissimo il Gran Raccordo e poi soprattutto la parte più tecnica, portandosi dietro grande velocità e tagliando poi il traguardo davanti all’austriaca ovviamente anche con un pizzico di quella fortuna che mai aveva avuto in carriera.

Una questione davvero di centesimi, perché sono invece cinque quelli che separano Corinne Suter dalla vetta. L’elvetica conclude al terzo posto e conferma si essersi definitivamente ritrovata in questo finale di stagione. Quarta posizione per l’americana Breezy Johnson (+0.64), che ha preceduto la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.68) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.86).

Settima la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.88) davanti alla ceca Ester Ledecka (+0.95). Nono posto a pari merito per la norvegese Marte Monsen e per Nicol Delago (+1.03), che ha perso troppo nella parte più tecnica della pista, ma è comunque riuscita a prendersi un piazzamento in Top-10. Undicesima, invece, Sofia Goggia (+1.05), che ancora una volta conferma il poco feeling con “La Volata” e la speranza è quella che domani in superG il copione possa essere decisamente diverso, visto che la bergamasca vuole ipotecare la sfera di cristallo.

Solamente dodicesima la tedesca Emma Aicher (+1.06) e proprio questo risultato cambia completamente la lotta per la coppa di discesa, visto che in testa alla classifica ci è balzata proprio Laura Pirovano. L’azzurra ha ora 436 punti ed è inseguita proprio da Aicher con 408. Ad una sola gara dal termine sono ancora in corsa anche se più defilate la tedesca Weidle-Winkelmann (351) e l’austriaca Huetter (344). In quella generale comanda sempre Mikaela Shiffrin (1133), ma Aicher si è avvicinata, anche se non quanto sperava, a 1016. Domani l’americana sarà in gara in superG proprio per evitare possibili sorpassi.