Pagelle discesa femminile Lillehammer 2026: Pirovano completa il capolavoro. Aicher guadagna pochi punti

PAGELLE DISCESA FEMMINILE LILLEHAMMER

Laura Pirovano 10 e lode: completa il capolavoro e lo fa da grandissima campionessa, perchè si prende tutto in quel di Kvitfjell. Vittoria e poi anche Coppa del Mondo. Semplicemente straordinaria, con una condotta di gara perfetta e che la proietta davvero nella storia dello sci alpino italiano.

Breezy Johnson 8: sfuma ancora la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Questo, però, è un secondo posto importante per lei, perchè riesce a prendersi il podio della coppa di discesa. Un bel traguardo in una stagione che l’ha vista vincere l’oro olimpico.

Kira Weidle-Winkelmann 7: si prende il podio anche se non riesce a difendere il terzo posto della classifica di specialità. Resta comunque la consolazione per una buona chiusura di stagione.

Nicol Delago 6: termina al settimo posto a soli cinque decimi dalla vincitrice. E’ stata una stagione sicuramente altalenante, ma la gardenese deve cominciare a credere di più nelle proprie qualità. Resta la vittoria meravigliosa in casa a Tarvisio.

Sofia Goggia 5,5: chiude la stagione in discesa libera non solo senza vittorie, ma senza nemmeno un secondo posto. Purtroppo anche oggi è stato lo specchio di tutta la sua stagione, con un errore che le ha probabilmente tolto anche la possibilità di salire sul podio.

Emma Aicher 5: sicuramente la grande delusa della giornata. Chiude in quinta posizione e così perde la coppa di discesa e soprattutto non riesce a guadagnare punti necessari per provare a mettere ancora più pressione a Mikaela Shiffrin.