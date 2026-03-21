Sofia Goggia: “Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG”

Sofia Goggia si è classificata nona nella discesa femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra ha puntellato il quarto posto in classifica generale e domani potrà giocarsi la Coppa di specialità in superG.

L’azzurra ha fatto innanzitutto i complimenti a Laura Pirovano, che ha vinto oggi, conquistando la Coppa di discesa: “Ci siamo congratulate tantissimo con Laura, non era facile vincere oggi per lei. Per quanto mi riguarda, è stato un peccato, perché sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Bene così, per oggi“.

Domani Goggia potrà portare a casa la Coppa in superG: “Domani tocca a me giocarmi questa Coppa: devo stare sul pezzo, Robinson è un’avversaria tosta e qui sa andare forte, vediamo di trovare energia e concentrazione per dare tutto. Poi come va, va“.