Laura Pirovano: “Ho una paura folle di far cadere la Coppa, forse tra qualche giorno troverò le parole adatte”

Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e, contestualmente, ha conquistato la classifica di specialità, quarta italiana di sempre a riuscire nell’impresa dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Federica Brignone.

Le emozioni dell’azzurra: “Ho una paura folle di farla cadere, questa Coppa. Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolto le parole, oggi è davvero incredibile. Al traguardo sono crollata in lacrime. In partenza ero tesa, in gara non mi sentivo perfetta e le prove non erano andate bene. Avevo quasi paura a guardare il risultato, perché non mi aspettavo nulla, e poi quando ho visto è stato devastante“.

Il racconto dell’ascesa dell’italiana: “Non sapevo del risultati di Aicher, avevo solo visto la gara di Weidle e mi dicevo che sarebbe stata dura. E’ incredibile, perché sono passata dall’essere sempre lì ma mai abbastanza vicina, a collezionare risultati che avrei mai immaginato, come questa Coppetta. Tre podi e tutte vittorie: forse tra qualche giorno troverò le parole per esprimere tutto questo. Intanto oggi ho fatto un bel regalo di compleanno a mio papà“.