A che ora la F1 su TV8, GP Giappone 2026: orario gara in chiaro domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo (dalle ore 7.00 italiane) si disputerà il Gran Premio del Giappone 2026, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo tre sessioni di prove libere e la qualifica, il mitico circuito di Suzuka sarà teatro di una gara di 53 giri che potrebbe regalare grandi emozioni e colpi di scena sin dalla partenza.

L’Italia può sognare grazie a Kimi Antonelli, che scatta dalla pole position e va a caccia di un clamoroso back-to-back (dopo il primo successo della carriera ottenuto due settimane fa a Shanghai) che lo proietterebbe in vetta alla classifica del campionato. Il rivale principale dell’azzurro è sicuramente il compagno di squadra George Russell, che parte secondo con l’altra Mercedes, ma attenzione al probabile scatto bruciante al via delle Ferrari con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton sesto in griglia.

Il Gran Premio del Giappone verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la gara di Suzuka in chiaro ed in differita dalle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2026

Domenica 29 marzo

Ore 7.00 Gara a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 14.00.