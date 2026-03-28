F1, Andrea Kimi Antonelli: “Contento della qualifica, ora mi concentro sulla gara di domani”

Si conclude con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Sukuza, il giovane italiano ha nuovamente stupito tutti, firmando il crono di 1’28″778 e rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Si tratta della seconda partenza al palo consecutiva per il bolognese dopo quella ottenuta in Cina.

Antonelli è riuscito a migliorarsi in ogni tentativo eccetto l’ultimo a causa di un piccolo bloccaggio. Il classe 2006 è comunque riuscito a custodire la prima posizione, anticipando il suo compagno di squadra e leader del Mondiale George Russell per 298 millesimi. Completa la top 3 la McLaren di Oscar Piastri, a 354 millesimi dalla vetta.

Antonelli ha così analizzato la sua qualifica ai microfoni di F1: “Sono molto contento di questa sessione, è stata pulita e buona. Mi sono sentito molto bene in macchina. Ogni tentativo continuavo a migliorare. L’ultimo giro è stato un peccato avere un bloccaggio in curva 11 ma è stato comunque un buon giro. Ora mi concentro su domani. In Giappone i fan sono incredibile. Correre su una pista così storica è incredibile”.