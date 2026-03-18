A che ora Italia-Giappone e Italia-USA oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming

Nuovo giorno, nuovo doppio impegno per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questo periodo sul ghiaccio di Calgary (Canada) per i Campionati Mondiali 2026. Nello specifico la squadra di Stefania Constantini affronterà due squadre insidiose, ovvero Giappone e Stati Uniti.

Le ostilità cominceranno a partire dalle 16:00 italiane, momento in cui le azzurre lanceranno il guanto di sfida alla compagine nipponica, in grado di collezionare nei primi tre giorni tre successi ed un K.O. Poi, alle 21:00, é invece pianificata la disputa contro gli States, al momento con un ruolino di marcia simile a quello delle nostre ragazze.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone e Italia-USA, incontri valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile. il primo vìs-a-vìs sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel (per gli abbonati). La partita con le statunitensi si potrà vedere anche su Discovery+, HBO Max ed Eurosport 1 (dunque anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. Prevista inoltre la diretta LIVE a cura di OA Sport. Gli orari sono italiani (a Calgary sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE E ITALIA-USA MONDIALI CURLING OGGI

Mercoledì 18 marzo

Ore 16.00 Italia vs Giappone

Ore 21.00 Italia vs USA

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE E ITALIA-USA CURLING: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati. Esclusivamente per Italia-USA Discovery+, HBO Max ed Eurosport 1 (visibile previo abbonamento anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision)

Diretta testuale: OA Sport.