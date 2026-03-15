Curling, l’Italia si inchina alla Svezia ai Mondiali: secondo ko per Constantini e compagne

L’Italia ha perso la seconda partita consecutiva ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo la sonora sconfitta rimediata nella notte contro la Corea del Sud, le azzurre sono state battute dalla Svezia per 9-4 al termine di un confronto indirizzato dalle scandinave nelle battute iniziali e in cui il quartetto tricolore ha provato a dare battaglia fino di un finale dominato dalle ben più quotate avversarie.

La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si sono concluse tre settimane fa, ma la formazione che ha trionfato nella Perla delle Dolomiti era diversa rispetto a quella che sta partecipando a questa rassegna iridata. La skip Isabella Wranaa (Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme al fratello), Almida De Val, Maria Larsson e Linda Stenlund hanno offerto un gioco di maggiore spessore rispetto alla nostra Nazionale, il cui cammino in terra nordamericana è già in salita.

La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la seconda Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto si trovano in fondo alla classifica generale con zero vittorie in due partite disputate. La rincorsa a una già difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate voleranno direttamente in semifinale, le compagini tra il terzo e sesto posto andranno ai playoff) è diventata ulteriormente complicata. L’Italia tornerà in scena lunedì 16 marzo per affrontare l’Australia (ore 01.30) e la Cina (ore 21.00).

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

La Svezia incomincia la partita con il vantaggio del martello e mette a segno tre punti nell’end di aperture, costringendo le azzurre a inseguire. A seguire si inscenano due botta e risposta (prima da un punto, poi da due) per il 6-3 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio Constantini e compagne optano per una mano nulla e poi mettono a segno il punto che sembra riaprire la partita al termine della settima frazione (6-4), ma poi le scandinave alzano il livello del gioco: due punti nell’ottavo end, mano rubata da un punto nel nono e vittoria per 9-4.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svezia vs Italia 9-4

Canada vs Cina 9-3

Turchia vs Scozia 5-3

Giappone vs Norvegia 10-9

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Giappone 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Turchia 2 vittorie (2 partite disputate)

4. Svezia 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Australia 1 vittoria (2 partite disputate)

5. Danimarca 1 vittoria (2 partite disputate)

5. Corea del Sud 1 vittoria (2 partite disputate)

5. Svizzera 1 vittoria (2 partite disputate)

9. Cina 1 vittorie (3 partite disputate)

9. Scozia 1 vittoria (3 partite disputate)

11. Italia 0 vittorie (2 partite disputate)

11. USA 0 vittorie (2 partite disputate)

12. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)