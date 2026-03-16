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Curling femminile, l’Italia si sblocca ai Mondiali! Australia battuta in nove end
Dopo due sconfitte consecutive l’Italia alza la testa ai Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, precisamente sul ghiaccio di Calgary. A seguito dei match difficili contro Corea del Sud e Svezia, le azzurre si sono liberate agilmente dell’Australia, chiudendo i conti con il punteggio di 9-4 e con un end di anticipo.
Una vittoria maturata soprattutto nella seconda parte della disputa. L’avvio è infatti nel segno della gestione per Stefania Constantini e compagne che, con il martello in mano, mettono subito a referto due punti, costringendo successivamente le avversarie a marcarne soltanto uno avanzando poi di un’unità nel terzo round. Lo stesso scambio di favori si sviluppa anche nei turni successivi al quarto a al quinto.
La musica cambia a partire dal sesto end, momento in cui le oceaniche pareggiano i conti siglando due timbri subendo tuttavia subito dopo il consistente attacco tricolore: al settimo infatti la nostra skip rilascia la stone piazzando due pietre a punto rubando poi poi per due volte consecutive la mano, portandosi a casa rispettivamente uno e due sigilli per il 9-4 finale.
In virtù di quanto successo l’Italia si è finalmente staccata dai bassifondi della classifica, viaggiando con un ruolino di marcia contrassegnato da due sconfitte ed una vittoria. Questa sera è in programma la sfida con la Cina, fondamentale per risalire ulteriormente la china.