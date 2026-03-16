Curling: la Cina dilaga contro una brutta Italia in otto end. Terza sconfitta per le azzurre ai Mondiali

Arriva la terza sconfitta per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni sul ghiaccio di Calgary, teatro come sappiamo dei Campionati Mondiali 2026. Le azzurre nello specifico hanno dovuto cedere il passo alla Cina, autrice di una partita affrontata in scioltezza, tanto da imporsi per 10-3 in soli otto end.

Inizio molto contratto quello tra le due compagini, con l’Italia che, nonostante il martello in mano, non trova nel turno inaugurale la via per andare a punto, riuscendoci soltanto nel secondo, dove non va però oltre la singola unità. Una volta avuto il possesso del martello le asiatiche passano in vantaggio, complice anche un ultimo tiro di Constantini non particolarmente preciso.

Sul parziale di 2-1 le nostre portacolori non riescono ad ingranare, accontentandosi nuovamente di un singolo sigillo, preludio di altri due timbri portati in dote dalle orientali a metà gara. Il copione che si ripete al sesto, momento in cui l’Italia ritorna a -1 prima di subire lo scossone che indirizza definitivamente la disputa dalla parte della Cina, abile a mettere a referto tre punti.

Le azzurre, spalle al muro, sono costrette a reagire. Ma il loro gioco è troppo prevedibile per dare veramente fastidio alle cinesi che, infatti, al terzultimo atto alzano il livello, sentono l’odore del sangue e impartiscono una vera lezione tattica all’Italia rubando una mano da tre che chiude definitivamente i giochi sul 10-3 con due round di anticipo. In virtù di quanto successo, la formazione tricolore rimane nei bassifondi del Round Robin con un successo e tre sconfitte insieme a Scozia e Stati Uniti. Domani sono in programma i match contro la capolista Canada e contro la Norvegia.