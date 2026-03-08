BiathlonSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon oggi: startlist mass start maschile e staffetta femminile Kontiolahti, tv, streaming
Oggi, domenica 8 marzo, si conclude l’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di gare. Ad aprire i giochi sarà la prova a squadre femminile e a seguire andrà in scena la Mass Start degli uomini. Gli appassionati non si annoieranno di certo a godere dello spettacolo.
Nella staffetta delle donne la Francia vorrà far leva sulla propria eccezionale profondità, andandosi a prendere un nuovo successo. Le transalpine dovranno guardarsi, in particolare, dalla Norvegia che in alcune circostanze ha dimostrato di poter giocare qualche brutto scherzo e anche dalla Svezia, visto il livello di condizione delle scandinave in terra finlandese.
L’Italia spera di avere un rendimento simile a quanto si è visto a livello individuale. Anche se è mancata la punta massima, la consistenza dimostrata alle atlete nostrane potrebbe essere la carta vincente. Hannah Auchentaller sarà al lancio e poi spetterà a Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi.
Per quanto riguarda la gara con partenza in linea, Lukas Hofer, dopo il quarto posto nell’individuale, vorrà dare un seguito a quanto di buono ha fatto vedere in questo appuntamento. La forma sembra esserci, al pari della precisione al poligono. Non resta che competere. Eric Perrot, in casa transalpina, vorrà porre il punto esclamativo sulla sua straordinaria stagione, ma attenzione al Team Norge.
La staffetta femminile e la Mass Start maschile di Kontiolahti (Finlandia), valide per la tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previste quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Domenica 8 marzo
Ore 13:30 staffette femminile a Kontiolahti (Finlandia)
Ore 16:55 15 km Mass Start maschile a Kontiolahti (Finlandia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE KONTIOLAHTI
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r BENED Camille
1-2 g JEANMONNOT Lou
1-3 y MICHELON Oceane
1-4 b SIMON Julia
2 NOR – NORWAY
2-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad
2-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
2-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad
2-4 b KIRKEEIDE Maren
3 SWE – SWEDEN
3-1 r GESTBLOM Linn
3-2 g MAGNUSSON Anna
3-3 y OEBERG Hanna
3-4 b OEBERG Elvira
4 ITA – ITALY 2
4-1 r AUCHENTALLER Hannah
4-2 g CARRARA Michela
4-3 y TRABUCCHI Martina
4-4 b VITTOZZI Lisa
5 GER – GERMANY
5-1 r FICHTNER Marlene
5-2 g TANNHEIMER Julia
5-3 y HETTICH-WALZ Janina
5-4 b VOIGT Vanessa
6 FIN – FINLAND
6-1 r HAMALAINEN Inka
6-2 g LEINAMO Sonja
6-3 y LEHTONEN Venla
6-4 b MINKKINEN Suvi
7 CZE – CZECHIA 3
7-1 r JISLOVA Jessica
7-2 g CHARVATOVA Lucie
7-3 y VOBORNIKOVA Tereza
7-4 b VINKLARKOVA Tereza
8 AUT – AUSTRIA
8-1 r STEINER Tamara
8-2 g GANDLER Anna
8-3 y ROTHSCHOPF Lea
8-4 b ANDEXER Anna
9 SVK – SLOVAKIA
9-1 r KAPUSTOVA Ema
9-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina
9-3 y REMENOVA Zuzana
9-4 b REMENOVA Maria
10 SUI – SWITZERLAND 4
10-1 r GASPARIN Aita
10-2 g MEIER Lea
10-3 y HAECKI-GROSS Lena
10-4 b METTLER Lydia
11 USA – UNITED STATES
11-1 r IRWIN Deedra
11-2 g FREED Margie
11-3 y LEVINS Chloe
11-4 b ANDERSON Luci
12 POL – POLAND
12-1 r MAKA Anna
12-2 g ZUK Kamila
12-3 y JAKIELA Joanna
12-4 b SIDOROWICZ Natalia
13 SLO – SLOVENIA 5
13-1 r REPINC Lena
13-2 g LAMPIC Anamarija
13-3 y KLEMENCIC Polona
13-4 b KLEMENCIC Ziva
14 UKR – UKRAINE
14-1 r MERKUSHYNA Anastasiya
14-2 g DMYTRENKO Khrystyna
14-3 y CHALYK Daryna
14-4 b HORODNA Olena
15 BUL – BULGARIA
15-1 r DIMITROVA Valentina
15-2 g HRISTOVA Lora
15-3 y ZDRAVKOVA Maria
15-4 b ADZHAMOVA Raya
16 EST – ESTONIA 6
16-1 r KUELM Susan
16-2 g ERMITS Regina
16-3 y TOMINGAS Tuuli
16-4 b TALIHAERM Johanna
17 LAT – LATVIA
17-1 r BENDIKA Baiba
17-2 g BULINA Sanita
17-3 y SABULE Annija
17-4 b BULINA Sandra
18 CAN – CANADA
18-1 r MOSER Nadia
18-2 g ROUSSEAU Shilo
18-3 y PARADIS Pascale
18-4 b PEIFFER Benita
19 KAZ – KAZAKHSTAN 7
19-1 r KLIMINA Darya
19-2 g GENEVA Milana
19-3 y RAKISHEVA Aisha
19-4 b KINYBAYEVA Laura
20 BEL – BELGIUM
20-1 r LIE Lotte
20-2 g CLOETENS Maya
20-3 y BOUVARD Eve
20-4 b DE MAEYER Rieke
STARTLIST MASS START MASCHILE KONTIOLAHTI
1 PERROT Eric FRA 1 90
2 SAMUELSSON Sebastian SWE 3 29
3 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 4 22
4 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 5 31
5 FILLON MAILLET Quentin FRA 6 16
6 JACQUELIN Emilien FRA 7 28
7 PONSILUOMA Martin SWE 8
8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 9 65
9 LAEGREID Sturla Holm NOR 10 75
10 NAWRATH Philipp GER 11 50
11 WRIGHT Campbell USA 12
12 ULDAL Martin NOR 13 45
13 HOFER Lukas ITA 14 55
14 CLAUDE Fabien FRA 15 37
15 FREY Isak Leknes NOR 16 17
16 NELIN Jesper SWE 17 24
17 HORN Philipp GER 18 9
18 HORNIG Vitezslav CZE 19
19 LOMBARDOT Oscar FRA 20
20 KRCMAR Michal CZE 21 8
21 SEPPALA Tero FIN 23 26
22 BURKHALTER Joscha SUI 25
23 FAK Jakov SLO 53 41
24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 42 34
25 HARJULA Tuomas FIN 40 30
26 SHAMAEV Dmitrii ROU 54 27
27 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 45 25
28 CLAUDE Florent BEL 52 23
29 STALDER Sebastian SUI 29 21
30 BRANDT Viktor SWE 33 20