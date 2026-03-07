Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

BiathlonSport Invernali

Biathlon, l’Italia fuori dalla top ten dopo aver lottato per il podio nella staffetta maschile di Kontiolahti. Vince la Norvegia

Pubblicato

17 minuti fa

il

Per approfondire:
Patrick Braunhofer
Patrick Braunhofer / Federico Angiolini

La staffetta 4×7.5 km maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la Norvegia, che rimonta e batte la Francia, alla piazza d’onore, mentre completa il podio la Svezia, terza. L’Italia di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher lotta a lungo per il podio, poi crolla nel finale e termina 12ma.

La vittoria va alla Norvegia di Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Smoerdal Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, che si impone in 1:13’30″7, con 7 ricariche utilizzate, rimontando e scavalcando all’ultimo poligono la Francia di Oscar Lombardot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet, seconda con 6 colpi ricaricati, a 19″1.

Più staccata la Svezia di Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, che nonostante un giro di penalità e dieci ricariche sale sul gradino più basso del podio con un distacco di 48″1. Quarta posizione per la Finlandia padrona di casa a 53″2, mentre si sale oltre il minuto di distacco con gli Stati Uniti, quinti a 1’23″1, e la Germania, sesta a 1’43″0.

Settima l’Ucraina a 1’51″0, ottava la Slovenia a 2’02″6, nona la Cechia a 2’24″4, mentre chiude la top ten l’Estonia, decima a 2’27″2, davanti all’Austria, 11ma a 2’28″8. L’Italia di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher per tre quarti di gara resta in lotta per il terzo gradino del podio, poi Pircher incappa in tre giri di penalità nel poligono a terra e termina al 12° posto a 2’33″7.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità