Biathlon, l’Italia fuori dalla top ten dopo aver lottato per il podio nella staffetta maschile di Kontiolahti. Vince la Norvegia

La staffetta 4×7.5 km maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la Norvegia, che rimonta e batte la Francia, alla piazza d’onore, mentre completa il podio la Svezia, terza. L’Italia di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher lotta a lungo per il podio, poi crolla nel finale e termina 12ma.

La vittoria va alla Norvegia di Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Smoerdal Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, che si impone in 1:13’30″7, con 7 ricariche utilizzate, rimontando e scavalcando all’ultimo poligono la Francia di Oscar Lombardot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet, seconda con 6 colpi ricaricati, a 19″1.

Più staccata la Svezia di Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, che nonostante un giro di penalità e dieci ricariche sale sul gradino più basso del podio con un distacco di 48″1. Quarta posizione per la Finlandia padrona di casa a 53″2, mentre si sale oltre il minuto di distacco con gli Stati Uniti, quinti a 1’23″1, e la Germania, sesta a 1’43″0.

Settima l’Ucraina a 1’51″0, ottava la Slovenia a 2’02″6, nona la Cechia a 2’24″4, mentre chiude la top ten l’Estonia, decima a 2’27″2, davanti all’Austria, 11ma a 2’28″8. L’Italia di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher per tre quarti di gara resta in lotta per il terzo gradino del podio, poi Pircher incappa in tre giri di penalità nel poligono a terra e termina al 12° posto a 2’33″7.