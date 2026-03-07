BiathlonSport in tvSport Invernali
Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start femminile e staffetta maschile Kontiolahti, startlist, streaming
Oggi, sabato 7 marzo, prosegue l’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di gare. Ad aprire i giochi sarà la Mass Start femminile e a seguire vi sarà la prova a squadre maschile. Gli appassionati non si annoieranno di certo a godere dello spettacolo.
Nella gara dei quattro poligoni, con partenza in linea, Lisa Vittozzi è tra le osservate speciali. La sappadina dovrà cercare di limitare il più possibile i danni nelle frazioni di fondo, puntando chiaramente alla conclamata precisione al poligono. Da capire se quanto accaduto nella 15 km individuale sarà una tendenza o solo un caso dettato dalle particolari condizioni.
Nella staffetta degli uomini l’Italia sarà sprovvista del suo atleta più forte, ovvero Tommaso Giacomel. Il trentino ha deciso, di comune accordo con lo staff medico della Federazione, di chiudere la stagione prima del tempo e recuperare dopo quanto è accaduto alle Olimpiadi. Lukas Hofer, da questo punto di vista, cercherà di caricarsi la squadra sulle spalle, forte del quarto posto nella 20 km Individuale.
La Mass Start femminile e la staffetta maschile di Kontiolahti (Finlandia), validi per la tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previsti quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Sabato 7 marzo
Ore 13:40 12.5 km Mass Start femminile a Kontiolahti (Finlandia)
Ore 15:40 staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST MASS START FEMMINILE KONTIOLAHTI
1 JEANMONNOT Lou FRA 1 6
2 MINKKINEN Suvi FIN 2 23
3 OEBERG Hanna SWE 3 75
4 MAGNUSSON Anna SWE 4 45
5 OEBERG Elvira SWE 5 90
6 KIRKEEIDE Maren NOR 6
7 VITTOZZI Lisa ITA 7 30
8 BENED Camille FRA 8 19
9 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 9
10 MICHELON Oceane FRA 11 15
11 SIMON Julia FRA 12 31
12 BASERGA Amy SUI 14
13 VOBORNIKOVA Tereza CZE 15 55
14 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 16 65
15 HAUSER Lisa Theresa AUT 17
16 VOIGT Vanessa GER 18 16
17 ERMITS Regina EST 19 24
18 KLEMENCIC Polona SLO 21 11
19 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 22
20 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 23 29
21 HALVARSSON Ella SWE 24
22 HETTICH-WALZ Janina GER 25 34
23 FICHTNER Marlene GER 38 50
24 MEIER Lea SUI 30 41
25 HRISTOVA Lora BUL 55 37
26 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 35 28
27 AUCHENTALLER Hannah ITA 56 27
28 TRAUBAITE Judita LTU 76 26
29 KAPUSTOVA Ema SVK 69 25
30 TRABUCCHI Martina ITA 79 22
STARTLIST STAFFETTA MASCHILE KONTIOLAHTI
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes
1-2 g BOTN Johan-Olav Smoerdal
1-3 y LAEGREID Sturla Holm
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2 FRA – FRANCE
2-1 r LOMBARDOT Oscar
2-2 g CLAUDE Fabien
2-3 y JACQUELIN Emilien
2-4 b FILLON MAILLET Quentin
3 SWE – SWEDEN
3-1 r BRANDT Viktor
3-2 g NELIN Jesper
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r FRATZSCHER Lucas
4-2 g NAWRATH Philipp
4-3 y PFUND Leonhard
4-4 b HORN Philipp
5 USA – UNITED STATES
5-1 r DOHERTY Sean
5-2 g GERMAIN Maxime
5-3 y SCHOMMER Paul
5-4 b WRIGHT Campbell
6 ITA – ITALY
6-1 r BRAUNHOFER Patrick
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y ROMANIN Nicola
6-4 b PIRCHER Christoph
7 CZE – CZECHIA 3
7-1 r MIKYSKA Tomas
7-2 g KARLIK Mikulas
7-3 y HAK Petr
7-4 b KRCMAR Michal
8 EST – ESTONIA
8-1 r ZAHKNA Rene
8-2 g SIIMER Kristo
8-3 y KEHVA Mark-Markos
8-4 b UDAM Mehis
9 SUI – SWITZERLAND
9-1 r STALDER Sebastian
9-2 g HARTWEG Niklas
9-3 y FINELLO Jeremy
9-4 b DANUSER Dajan
10 UKR – UKRAINE 4
10-1 r TSYMBAL Bogdan
10-2 g MANDZYN Vitalii
10-3 y BORKOVSKYI Bohdan
10-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
11 FIN – FINLAND
11-1 r HARJULA Tuomas
11-2 g SEPPALA Tero
11-3 y HEIKKINEN Arttu
11-4 b HIIDENSALO Olli
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r DOVZAN Miha
12-2 g FAK Jakov
12-3 y VIDMAR Anton
12-4 b PLANKO Lovro
13 POL – POLAND 5
13-1 r BADACZ Konrad
13-2 g ZAWOL Marcin
13-3 y GUNKA Jan
13-4 b SUCHODOLSKI Fabian
14 KAZ – KAZAKHSTAN
14-1 r KIREYEV Vladislav
14-2 g DYUSSENOV Asset
14-3 y MUKHIN Alexandr
14-4 b KURALES Vadim
15 ROU – ROMANIA
15-1 r SHAMAEV Dmitrii
15-2 g COLTEA George
15-3 y BUTA George
15-4 b PUCHIANU Cornel
16 LTU – LITHUANIA 6
16-1 r FOMIN Maksim
16-2 g STROLIA Vytautas
16-3 y DOMBROVSKI Karol
16-4 b CIGAK Nikita
17 BEL – BELGIUM
17-1 r CLAUDE Florent
17-2 g LANGER Thierry
17-3 y MACKELS Marek
17-4 b PETITJACQUES Julien
18 AUT – AUSTRIA
18-1 r UNTERWEGER Dominic
18-2 g HASLINGER Lukas
18-3 y MUELLAUER Fabian
18-4 b JAKOB Patrick
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r VASILEV Konstantin
19-2 g ILIEV Vladimir
19-3 y SINAPOV Anton
19-4 b ZASHEV Vasil
20 LAT – LATVIA
20-1 r RASTORGUJEVS Andrejs
20-2 g BIRKENTALS Renars
20-3 y MISE Edgars
20-4 b PATRIJUKS Aleksandrs
21 SVK – SLOVAKIA
21-1 r BORGULA Jakub
21-2 g ISKHAKOV Artur
21-3 y ADAMOV Simon
21-4 b BADAN Matej
22 GBR – GREAT BRITAIN 8
22-1 r JEFFERIES Jacques
22-2 g WEBB Marcus Bolin
22-3 y CHRONICLE Matthew
22-4 b BENSON Graham