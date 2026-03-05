LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi è l’ultima dei Mohicani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. Il circuito maggiore del biathlon mondiale torna protagonista dopo la pausa olimpica e lo fa da Kontiolahti, in Finlandia, sede della prima delle tre tappe che concluderanno la stagione. Il calendario finale prevede infatti gli appuntamenti di Kontiolahti, Otepää e Oslo-Holmenkollen, dove verrà assegnata la sfera di cristallo della Coppa del Mondo. L’apertura del programma è fissata per giovedì alle 17.05 con l’Individuale femminile, gara tradizionalmente molto selettiva che richiede grande precisione al tiro. In casa Italia l’attenzione è tutta rivolta a Lisa Vittozzi, chiamata a guidare una squadra azzurra priva di alcune delle sue pedine più esperte.

Nel frattempo arrivano buone notizie dal circuito cadetto. A Lake Placid, negli Stati Uniti, dove si disputa l’ultima tappa di IBU Cup, Samuela Comola ha centrato un ottimo secondo posto nella Sprint, salendo sul podio al termine di una gara molto combattuta. La valdostana ha pagato un solo errore nella serie in piedi, chiudendo con appena tre secondi di ritardo dalla francese Mengin, vincitrice della prova. Terza posizione per la norvegese Gro Randby. Un risultato che conferma la crescita dell’azzurra e dà fiducia al movimento italiano in vista del finale di stagione.

Tornando alla Coppa del Mondo, a Kontiolahti l’Italia si presenta con cinque atlete al via. Il punto di riferimento tecnico sarà proprio Lisa Vittozzi, chiamata a raccogliere il testimone in un momento in cui la squadra deve fare i conti con le assenze di Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel. La sappadina, tra le protagoniste degli ultimi anni del biathlon internazionale, avrà il compito di guidare il gruppo e cercare un risultato importante in una gara che spesso premia la solidità al poligono. Accanto a Vittozzi saranno in gara anche Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, al rientro dopo la delusione olimpica, e Martina Trabucchi, con l’obiettivo di raccogliere punti utili e proseguire il percorso di crescita in un contesto di altissimo livello.

Il confronto per la vittoria vedrà comunque al via molte delle protagoniste della stagione. La Svezia schiererà Elvira Oeberg e Anna Magnusson, mentre la Norvegia punterà su Maren Kirkeeide. Tra le padrone di casa occhi puntati su Suvi Minkkinen, mentre la Francia presenterà un blocco di assoluto valore con Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Oceane Michelon e Paula Botet. In gara anche la svizzera Amy Baserga, atleta sempre più competitiva nel circuito. L’Individuale di Kontiolahti rappresenterà dunque il primo passo del rush finale della Coppa del Mondo, una fase decisiva della stagione in cui ogni gara può incidere sulla classifica generale. Per Lisa Vittozzi sarà anche l’occasione per rilanciare le proprie ambizioni e trascinare un’Italia che punta a chiudere nel migliore dei modi l’inverno del biathlon.

individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia in programma oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 17.05.