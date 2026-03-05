5.50 LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà la volta buona?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, perché per la prima volta i britannici non arrivano a Roma con i netti favori dei pronostici.

La storia tra Italia e Inghilterra è fatta di occasioni sfiorate e ricordi rimasti sospesi. Dal celebre episodio di Huddersfield nel 1998, con la meta non concessa ad Alessandro Troncon, fino alle beffe più recenti: il 15-19 sotto la neve dell’Olimpico nel 2012 e il combattutissimo 24-27 del 2024. Partite diverse, epoche diverse, ma la stessa sensazione finale: l’Italia capace di guardare negli occhi l’Inghilterra senza però riuscire a completare l’impresa. Una vittoria che nella storia azzurra ancora manca, ma che più volte è sembrata a un passo.

Questa volta, però, lo scenario appare diverso. L’Inghilterra arriva a Roma dopo le sconfitte con Scozia e Irlanda e con diverse certezze in discussione, mentre l’Italia si presenta con una squadra più matura, forte di una mischia solida, di una linea dei trequarti di alto livello e di una leadership diffusa guidata da giocatori come Michele Lamaro. Secondo Sergio Parisse, reparto per reparto gli azzurri non hanno nulla da invidiare agli inglesi. E allora la domanda aleggia inevitabile sopra lo Stadio Olimpico: potrebbe davvero essere il giorno giusto per scrivere una pagina di storia?

La sfida tra Italia e Inghilterra inizierà alle ore 17.40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!