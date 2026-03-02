Rugby: distrutta in un incidente d’auto la coppa del Sei Nazioni. Nuovo trofeo nel 2027

La coppa del Sei Nazioni è andata distrutta oltre ogni limite di possibilità di essere riparata. La comunicazione è arrivata oggi, e la ragione sta in un incidente stradale occorso due settimane fa. Ad annunciarlo la stessa organizzazione dell’annuale torneo, che ha spiegato come non ci sia possibilità di riparare la coppa.

I fatti: due settimane fa, nel trasporto da Limerick a Dublino della coppa, si è avuto un incidente stradale che ha provocato un incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma il danneggiamento dell’oggetto è tale che anche i produttori della coppa stessa hanno chiarito l’impossibilità di effettuare anche un restauro.

Dagli incontri della quarta giornata, così, a sostituire il trofeo originale ci sarà una copia esatta di quanto creato nel 2015 con un’altezza di 75 centimetri. Per il 2027 è già stata commissionata una nuova versione della coppa: saranno necessarie, si legge nel comunicato ufficiale, 365 ore. Che sono l’equivalente di poco più di due settimane.

Nel nuovo trofeo saranno inseriti, oltre allo stesso design dell’originale, anche alcuni pezzi dell’originale riutilizzabili, “assicurando così che il prestigio e la riconoscibilità della vittoria nel Sei Nazioni siano immutati”. Il Sei Nazioni attualmente in corso terminerà il 14 marzo con la sfida tra Francia e Inghilterra allo Stade de France, prevista per le 21:10.