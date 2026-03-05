Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Torna dopo la pausa di una settimana il Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospiterà l’Inghilterra per il quarto turno del torneo. Allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’Inizio alle 17.40, va in scena dunque una sfida interessantissima e dove l’Italia sogna di sfatare un tabù.

Sì, perché nella sua storia gli azzurri non hanno mai battuto l’Inghilterra. Ci andarono vicini nel 1998 a Huddersfield. Anzi, la vinsero, non fosse stato per l’arbitro francese Mené. L’unico, in tutto lo stadio, a non vedere Ale Troncon schiacciare l’ovale dopo una fantastica finta. Meta non assegnata, polemiche e Inghilterra che scossa dallo spavento segna e chiude il discorso sul 23-15. Ci andarono vicini nel 2012, in una Roma innevata, quando il clima rischiò di costare caro agli inglesi, che rimontarono dal 15-6 per imporsi 15-19. E ci andarono vicini l’ultima volta che si giocò a Roma, nel 2024, quando l’Inghilterra si impose 24-27.

L’Inghilterra che arriva a Roma quest’anno è una squadra ferita, che dopo la facile vittoria contro un Galles in disarmo è caduta malamente contro Scozia e Irlanda. Doveva essere la contendente al titolo della Francia, ora è in lotta con l’Italia per il penultimo posto. Sarà una squadra rivoluzionata quella che arriverà a Roma, ma basterà per evitare il primo ko storico?

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo stadio Olimpico di Roma sabato, alle ore 17.40, contro l’Inghilterra. Diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su Tv8.it. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Irlanda e Italia.

Sabato 7 marzo

Diretta testuale: OA Sport