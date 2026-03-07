Tennis
WTA Indian Wells 2026, avanzano Sabalenka, Gauff e Anisimova. Tomljanovic sfiderà Paolini nei sedicesimi
Il torneo WTA di Indian Wells torna in campo per il secondo turno della parte alta del tabellone. Debutto vincente per la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e per il duo statunitense Coco Gauff-Amanda Anisimova. Jasmine Paolini vince in rimonta e sfiderà Tomljanovic nei sedicesimi.
Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, supera la giapponese Himeno Sakatsume 6-4 6-2 in un’ora e dodici minuti. La statunitense Coco Gauff regola l’uzbeka Kamilla Rakhimova 6-3 7-6(5) in due ore di gioco. Amanda Anisimova, dopo aver perso il primo set, domina la russa Anna Blinkova e chiude il match 5-7 6-1 6-0 in un’ora e quaranta minuti. L’australiana Ajla Tomljanovic travolge la cinese Xinyu Wang, 6-3 6-1 in un’ora e nove minuti e sfiderà Jasmine Paolini nei sedicesimi.
Talja Gibson firma la prima sorpresa di giornata. La qualificata australiana supera la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero undici, 6-3 7-5 in un’ora e trentaquattro minuti. La ceca Linda Noskova, favorita numero quattordici del tabellone, liquida la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, numero 50 WTA, 6-3 6-3 in un’ora e dodici minuti. La canadese Victoria Mboko, decima testa di serie, regola l’australiana Kimberly Birrell 6-4 7-6(5) in un’ora e quarantatré minuti. La colombiana Camila Osorio rimonta la statunitense Iva Jovic, numero diciotto del tabellone, 4-6 7-6(4) 6-3 al termine di una battaglia di due ore e quarantuno minuti.
La britannica Emma Raducanu, testa di serie numero 25, domina la russa Anastasia Zakharova 6-1 6-3 in un’ora e ventitré minuti. La danese Clara Tauson, diciassettesima testa di serie, elimina la kazaka Yulia Putintseva 7-6(9) 6-2 in due ore e undici minuti. La veterana romena Sorana Cirstea sorprende la russa Diana Shnaider 6-2 7-6(0) in un’ora e trentaquattro minuti.
Anna Kalinskaya doma la turca Zeynep Sonmez 6-4 7-6(4) in un’ora e quarantotto minuti. La romena Jaqueline Cristian ribalta l’australiana Maya Joint 0-6 6-2 7-5 in due ore e venti minuti. La giapponese Naomi Osaka, ex numero uno del mondo, elimina l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva 7-5 6-2 in un’ora e ventotto minuti. In chiusura di giornata la filippina Alexandra Eala supera l’ucraina Dayana Yastremska 7-5 4-6 7-5 in due ore e quarantacinque minuti.