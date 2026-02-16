Jannik Sinner riparte con una vittoria: “Fisicamente mi sento bene. Ogni partita diventerà più dura”

Jannik Sinner ha esordito con una brillante vittoria nel torneo ATP 500 di Doha, imponendosi contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-4 sul cemento della capitale del Qatar. Il numero 2 del mondo, tornato in campo tre settimane dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro il serbo Novak Djokovic, non ha avuto problemi contro un avversario insidioso e che poteva creare dei grattacapi, dominando il primo set e poi controllando agevolmente la situazione nella seconda frazione.

Il fuoriclasse altoatesino può così proseguire il proprio cammino in Medio Oriente e agli ottavi di finale se la dovrà vedere contro l’australiano Alexei Popyrin, che ha travolto la wild card di casa Zayid con un perentorio 6-0, 6-2. Il 24enne dovrà fare i contri con il numero 53 del ranking ATP, con cui è in parità nei precedenti (1-1): perse nel 2021 ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid, poi dominò il secondo turno degli US Open la scorsa estate.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro, nella consueta intervista a caldo rilasciata in campo: “Oggi col vento non era facile, ma bisogna adattarsi a ogni situazione e condizione in campo. Con Machac ci siamo affrontati un paio di volte, quindi sapevo un po’ cosa aspettarmi. Mi sono sentito bene in campo oggi. Fisicamente mi sento bene. Ogni partita diventerà più dura, quindi spero di essere pronto per la prossima”.