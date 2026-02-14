Jannik Sinner, sorteggio sfortunato a Doha: gli avversari turno per turno. Subito Machac!

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo in occasione del torneo ATP 500 di Doha, che andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 16 al 22 febbraio. Il numero 2 del mondo riprenderà il proprio cammino agonistico dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro il serbo Novak Djokovic e inizierà un periodo di tre mesi in cui tutti i punti che conquisterà entreranno in classifica senza cambiali, visto che dodici mesi fa dovette scontare una squalifica.

Il tabellone appare tutt’altro che semplice per il fuoriclasse altoatesino, che all’esordio dovrà vedersela contro il ceco Tomas Machac: debutto durissimo per il 24enne, che dovrà fare i conti con il numero 31 del ranking ATP, già battuto nei due precedenti disputati sul circuito maggiore (sempre nel 2024, quarti di finale del Masters 1000 di Miami e semifinale del Masters 1000 di Shanghai). L’azzurro dovrà seriamente impegnarsi per qualificarsi agli ottavi di finale, dove ci sarebbe l’incrocio con l’australiano Alexei Popyrin, ampiamente favorito contro il padrone di casa Mubarak Shannan Zayid (wild card senza classifica).

Sinner ebbe la meglio agevolmente contro l’oceanico, numero 50 della classifica internazionale, al secondo turno degli ultimi US Open, anche se perse il primo incrocio ormai vecchio di cinque anni. Da prendere le pinze il potenziale quarto di finale, che potrebbe essere contro il ceco Jakub Mensik: partirà con tutti i favori contro un qualificato e poi contro il cinese Zhang o un qualificato, l’azzurro non ha mai affrontato il numero 16 del mondo.

Le teste di serie di riferimento per il possibile incrocio in semifinale sono il kazako Alexander Bublik (numero 3 del seeding) e il ceco Jiri Lehecka (numero 8): Sinner ha vinto contro lo spauracchio kazako (numero 10 del mondo) negli ultimi due incroci, ma resta vista il ko di Halle 2025; conduce per 3-0 contro il numero 21 della graduatoria. Il loro cammino prevede rispettivamente: qualificato e vincente di Fiuls-Mjchrak, Brooksby e il vincente di Bergs-Mpetshi Perricard. Si materializzerà l’attesa finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il cui tabellone non è così duro?

POSSIBILE TABELLONE SINNER ATP 500 DOHA

Sedicesimi di finale: vs Tomas Machac

Ottavi di finale: vs Alexei Popyrin

Quarti di finale: vs Jakub Mensik

Semifinale: Alexander Bublik/Jiri Lehecka

Finale: vs Carlos Alcaraz/Daniil Medvedev/Andrey Rublev/Karen Khachanov