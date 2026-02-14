ATP Doha 2026: il tabellone di Sinner e Alcaraz a confronto. Spagnolo più fortunato

L’eterna sfida si rinnova. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si ritroveranno a Doha per un ATP 500 dai forti connotati da Masters 1000, considerando l’elevato livello del roster dei partecipanti. Dal 16 al 22 febbraio, l’evento in Qatar catalizzerà l’attenzione degli appassionati, con l’iberico e l’azzurro principali teste di serie del tabellone.

Collocati ai poli opposti del main draw, a una prima lettura si può ipotizzare un percorso leggermente più insidioso per Sinner rispetto ad Alcaraz nella corsa verso l’atto conclusivo. L’azzurro, infatti, esordirà contro un tennista imprevedibile come il ceco Tomas Machac: un giocatore reduce da diversi problemi fisici, ma capace di esprimere un tennis spettacolare e difficilmente decifrabile. Più agevole, almeno sulla carta, il primo turno per “Carlitos”, che affronterà il francese Arthur Rinderknech.

Proseguendo nel tabellone, Sinner potrebbe incrociare agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin e nei quarti il ceco Jakub Mensik. Alcaraz, invece, è atteso da un confronto contro il transalpino Valentin Royer o un qualificato, per poi affrontare nei quarti uno tra il connazionale Jaume Munar, il russo Karen Khachanov e l’ungherese Marton Fucsovics.

In semifinale, l’altoatesino potrebbe incrociare l’eccentrico e talentuoso Alexander Bublik, prima dell’eventuale nuovo capitolo della sfida con il murciano. Il numero uno del mondo, dal canto suo, potrebbe vedersela con uno tra i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE SINNER ATP DOHA 2026

Primo turno: Macháč

Ottavi di finale: Popyrin/Zayid

Quarti di finale: Menšík/Zhang

Semifinale: Bublik/Fils/Lehečka

Finale: Alcaraz/Medvedev/Rublev

TABELLONE ALCARAZ ATP DOHA 2026

R1: Rinderknech

R2: Royer Valentín/Qualifier

QF: Munar/Fucsovics/Khachanov

SF: Medvedev/Tsisipas/Rublev

F: Sinner/Bublik/Bergs/Lehecka/Fils