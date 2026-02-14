Elisabetta Cocciaretto centra la qualificazione a Dubai, sforzo non stop dopo i quarti a Doha

Semplicemente, Elisabetta Cocciaretto è impossibile anche solo da fermare, in questi giorni. Neanche il tempo di uscire dall’ambiente dei quarti del WTA 1000 di Doha che arriva il superamento delle qualificazioni nel torneo di omologa categoria di scena a Dubai. Per lei, dunque, ancora un tabellone principale in un torneo importante, con la prospettiva di non dover più affrontare il passaggio dalle qualificazioni in ulteriori simili evenienze.

Al primo turno, la giocatrice di Ancona ha subito dovuto affrontare un ostacolo durissimo, rappresentato dalla croata Donna Vekic, che meno di due anni fa era in semifinale a Wimbledon e, in generale, ha goduto di una validissima carriera. 0-6 6-3 6-2 il punteggio di un match in cui all’iniziale, e comprensibile, stanchezza di Cocciaretto si è poi accompagnata la fiducia del momento attraversato dopo l’ottimo risultato in Qatar.

E poi, al secondo turno, l’autentica battaglia con la russa Anastasia Zakharova: un 6-2 6-7(3) 7-5 con tantissimi brividi nel secondo e terzo set. Nel secondo l’italiana recupera due volte, nelle fasi decisive, un break di svantaggio, ma cede al tie-break, mentre nel terzo ci sono tantissimi game lunghi. Poi, sul 4-5 e servizio Cocciaretto, Zakharova ha tre match point consecutivi, uno 0-40. L’italiana li annulla tutti quanti, poi strappa la battuta a 30 e, alla seconda occasione, nonché dopo quasi tre ore, va a chiudere.

Per Cocciaretto ora, in tabellone principale, ci sarà un sorteggio non particolarmente fortunato, dal momento che dall’altra parte della rete ci sarà Emma Raducanu. Va comunque detto che l’impegno con la britannica potrebbe poi non essere del tutto impossibile: c’è anche una certa componente di dipendenza da come approccia il match l’ex vincitrice Slam. Per le due si tratterà della prima volta l’una contro l’altra.