Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunato

Svelato il tabellone dell’ATP 500 di Doha, che in casa Italia ha tanti motivi di interesse soprattutto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo riparte dopo la semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, il quale è peraltro il grande rinunciatario degli scorsi giorni per quel che concerne questo torneo.

Sinner, peraltro, non può neanche dirsi particolarmente fortunato in quanto al primo turno pesca subito un giocatore complicato, vale a dire il ceco Tomas Machac, anche se il conto dei precedenti dice 2-0 a favore di Jannik. E, va ricordato, conta il solito discorso: adesso sono gli altri ad avere il problema Sinner, non il contrario: è un po’ lo specchio di due medaglie differenti. Secondo turno eventuale con l’australiano Alexei Popyrin, poi ai quarti c’è il ceco Jakub Mensik. E la semifinale offre eventualmente Alexander Bublik. Anche il kazako, però, non la vede tanto semplice: Fils e poi Lehecka o Mpetshi Perricard.

Dall’altra parte, non si può proprio dire che a Carlos Alcaraz sia andata male: primo turno con il francese Arthur Rinderknech, in una buona fase di carriera, ma non certo equivalente a Machac, e poi secondo con il francese Valentin Royer. Qualche difficoltà in più, ma non esgerata, nei quarti con Karen Khachanov in un inizio di scia russa che porta a Medvedev o Rublev in semifinale.

Per Sinner questa è la prima partecipazione al torneo di Doha, un evento che, fino a pochi anni fa, si teneva nella prima settimana di gennaio e radunava praticamente sempre tutti i migliori del circuito, tant’è che non erano infrequenti le occasioni di vedere Federer, Nadal e Djokovic tutti assieme, o perlomeno due di loro, con la rilevante aggiunta di Andy Murray. Mai prima di quest’anno Sinner aveva giocato a Doha. Era prevista la sua presenza un anno fa, poi è arrivato lo stop di tre mesi. Da qui fino a Roma, in altre parole, può solo guadagnare punti.

TABELLONE ATP 500 DOHA 2026

Alcaraz (ESP) [1]-Rinderknech (FRA)

Royer (FRA)-Qualificato

Fucsovics (HUN)-Habib (LBN)

Munar (ESP)-Khachanov [7]

Medvedev [4]-Shang (CHN)

Echargui (TUN)-Tsitsipas (GRE)

Humbert (FRA)-Maroszan (HUN)

de Jong (NED)-Rublev [5]

Lehecka (CZE) [8]-Brooksby (USA)

Bergs (BEL)-Mpetshi Perricard (FRA)

Fils (FRA)-Majchrzak (POL)

Qualificato-Bublik (KAZ) [3]

Mensik (CZE) [6]-Qualificato

Zhang (CHN)-Qualificato

Zayid (QAT)-Popyrin (AUS)

Machac (CZE)-Sinner (ITA) [2]