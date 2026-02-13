WTA Doha 2026, Mboko sfida Muchova per il titolo

Il torneo WTA di Doha torna in campo per il penultimo atto, è il momento delle semifinali. Saranno la canadese Victoria Mboko, decima favorita del tabellone, e la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero quattordici, a giocarsi, nella finale di domani, il titolo nel primo 1000 stagionale.

Nel primo incontro di giornata Victoria Mboko, testa di serie numero 10, piega la lettone Jelena Ostapenko 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti. La canadese, dopo aver incassato il break in apertura, recupera il servizio nel quarto gioco, impatta sul 2-2 ed esce alla distanza. Mboko, al termine di un combattuto ottavo gioco, sfrutta la seconda occasione per strappare nuovamente il servizio alla rivale e chiude i conti sul 6-3 alla seconda possibilità.

Nel secondo set non c’è storia. La testa di serie numero dieci parte a razzo, strappa il servizio all’avversaria in apertura e vola fino al 5-0 con altri due break. La lettone, con un sussulto d’orgoglio riesce ad accorciare sul 5-2, ma la canadese non concede sconti e firma il definitivo 6-2 al secondo match point.

Nel secondo incontro Karolina Muchova, testa di serie numero quattordici, rimonta la greca Maria Sakkari 3-6 6-4 6-1 in due ore e quindici minuti. La ceca strappa il servizio all’avversaria nel terzo gioco, la reazione della tennista greca è puntuale con l’immediato controbreak del 2-2 ed il turno di servizio del 3-2. Lo sprint finale premia la giocatrice ellenica che salva quattro palle break nel settimo gioco, sigla il break del 5-3 alla prima possibilità e con l’accelerazione di diritto che induce la rivale all’errore firma il 6-3.

La greca inizia la seconda frazione di gioco con il break in apertura, la ceca ferma la striscia di cinque giochi consecutivi dell’avversaria con il 2-1 e con una serie di tre giochi consecutivi si porta sul 4-2 a proprio favore. Muchova controlla l’ultimo tentativo di reazione della rivale e chiude i conti sul 6-4 che rimette la contesa in parità.

La testa di serie numero quattordici inaugura il terzo set con la volée di diritto dell’1-0, con la prepotente accelerazione di diritto timbra il break del 2-0 e con il passante di diritto incrociato strappa nuovamente la battuta alla greca per il 4-0. Muchova è ormai un treno in corsa inarrestabile, sigla il 5-0 e con il servizio vincente fissa il definitivo 6-1.