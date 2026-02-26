Seguici su
Tennis

WTA Austin 2026, risultati 25 febbraio: Taylor Townsend e Rebeka Masarova si sfideranno ai quarti

1 ora fa

Taylor Townsend
Taylor Townsend / IPA Sport

Si aprono gli ottavi di finale degli ATX Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento di Austin, negli Stati Uniti: nel tabellone principale, privo di azzurre, si disputano i primi quattro incontri, senza teste di serie in campo.

Nella parte alta del tabellone la lucky loser cinese Yuan Yue liquida la magiara Dalma Galfi, sconfitta con lo score di 6-3 6-2, mentre la qualificata elvetica Rebeka Masarova regola un’altra qualificata, la statunitense Whitney Osuigwe, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3.

La prossima avversaria della svizzera sarà la wild card statunitense Taylor Townsend, che elimina la qualificata ceca Nikola Bartunkova, battuta per 6-1 6-4, infine nella parte bassa del tabellone la russa Oksana Selekhmeteva piega l’uzbeka Kamilla Rakhimova con lo score di 6-2 7-5.

WTA 250 AUSTIN – RISULTATI 25 FEBBRAIO

Ottavi di finale
Yuan Yue (Cina, LL) b. Dalma Galfi (Ungheria) 6-3 6-2
Rebeka Masarova (Svizzera, Q) b. Whitney Osuigwe (Stati Uniti, Q) 7-6 (2) 6-3
Taylor Townsend (Stati Uniti, WC) b. Nikola Bartunkova (Cechia, Q) 6-1 6-4
Oksana Selekhmeteva (Russia) b. Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) 6-2 7-5

