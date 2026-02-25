WTA Merida 2026, Bouzas Maneiro, Linette e Frech agli ottavi. Hon sulla strada di Paolini

Il torneo WTA di Merida completa l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale con gli ultimi match di primo turno. La spagnola Jessica Bouzas Maneiro rispetta il suo ruolo di testa di serie e supera agevolmente il primo ostacolo del suo cammino. Avanzano anche le polacche Magda Linette e Magdalena Frech. L’australiana Priscilla Hon sfiderà Jasmine Paolini.

L’iberica Jessica Bouzas Maneiro, testa di serie numero sette, travolge la qualificata britannica Heather Watson 6-3 6-1 in un’ora e nove minuti di gioco. La colombiana Camila Osorio, numero 61 WTA, regola l’indonesiana Janice Tjen, testa di serie numero sei, 6-4 6-3 in un’ora e diciannove minuti. La polacca Magda Linette, ottava favorita del tabellone, supera la veterana tedesca Tatjana Maria, numero 55 del ranking, 7-6(3) 6-3 in un’ora e trentasei minuti.

L’australiana Priscilla Hon doma la messicana Renata Zarazua 6-2 2-6 6-4 in due ore e trentaquattro minuti e si regala la sfida con Jasmine Paolini. La spagnola Cristina Bucsa, numero 63 WTA, piega la croata Donna Vekic 6-3 6-3 in un’ora e venticinque minuti. La polacca Magdalena Frech elimina la qualificata uzbeka Maria Timofeeva 6-4 7-6(6) in due ore e sedici minuti.

La turca Zeynep Sonmez, numero 81 del ranking, annichilisce la qualificata canadese Cadence Brace 6-2 6-0 in un’ora e un minuto. Nel confronto tra giocatrici qualificate la cinese Shuai Zhang, numero 86 WTA, domina l’americana Varvara Lepchenko 6-2 6-1 in un’ora e nove minuti.