WTA Austin 2026, buon esordio di Jovic. Avanti anche Stearns, Tomljanovic elimina Williams

Si sono conclusi i match di primo turno nel WTA di Austin. Sul cemento americano buona la prima per la padrona di casa Iva Jovic, numero due del seeding, che ha superato all’esordio la russa Anna Blinkova con il punteggio di 6-3 6-4. La giovane statunitense affronterà ora l’australiana Ajla Tomljanovic, che ha nettemente sconfitto Venus Williams per 6-4 6-1. Decisamente un passo indietro rispetto alle precedenti uscite per la 45enne americana, che ha perso malamente in un’ora e mezza di gioco.

Jessica Pegula, indicata come la testa di serie numero uno, ha rinunciato e al suo posto è entrata la cinese Yuan Yue, che ha sfruttato subito l’occasione vincendo in rimonta con la slovacca Rebecca Sramkova per 4-6 7-5 6-1. Nel prossimo turno se la vedrà con l’ungherese Dalma Galfi, che ha superato la canadese Bianca Andreescu in tre set per 6-3 5-7 6-4 dopo una battaglia di due ore e un quarto.

Escono di scena l’americana Caty McNally e la croata Petra Marcinko, testa di serie numero sette e otto del torno, che sono state sconfitte rispettivamente dalla connazionale Ashlyn Krueger (6-1 7-6) e dall’australiana Kimberly Birrell (0-6 6-3 6-4).

Vittoria in rimonta per l’americana Peyton Stearns, numero quattro del seeding, che ha sconfitto la britannica Francesca Jones con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 e adesso se la vedrà con la slovena Kaja Juvan, che ha superato all’esordio la statunitense Claire Liu in due set per 6-4 7-6.

RISULTATI WTA AUSTIN 2026

Jovic (Usa) b. Blinkova (Rus) 6-3 6-4

Galfi (Hun) b. Andreescu (Can) 6-3 5-7 6-4

Juvan (Slo) b. Liu (Usa) 6-4 7-6

Tomljanovic (Aus) b. V.Williams (Usa) 6-4 6-1

Krueger (Usa) b. McNally (Usa) 6-1 7-6

Birrell (Aus) b. Marcinko (Cro) 0-6 6-3 6-4

Yuan (Chn) b. Sramkova (Svk) 4-6 7-5 6-1

Stearns (Usa) b. Jones (Gbr) 3-6 6-3 6-2

Zakharova (Rus) b. Stoiana (Usa) 3-6 6-2 6-4

Dolehide (Usa) b. Sun (Nzl) 6-2 6-3