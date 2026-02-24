WTA Austin 2026: Venus Williams subito eliminata da Ajla Tomljanovic

Termina subito il cammino di Venus Williams al WTA 250 di Austin. Continua a non andare così bene il suo ritorno al tennis, e stavolta cede al cospetto dell’australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-4 6-2, di fatto riuscendo a tenere soltanto fino a metà del parziale d’apertura.

Il primo parziale, peraltro, vede Venus salire subito in cattedra con il break di vantaggio, sfruttando quel che può ancora sfruttare, cioè la combinazione di potenza e profondità dei colpi. Tomljanovic ci mette un po’ per registrare la situazione, ma quando la registra riesce a rimettere in piedi la situazione. Il tutto nonostante, a metà set, le cose siano incerte, con tre break consecutivi che portano al 4-4. A questo punto, però, l’australiana riesce a incidere di più sul servizio avversario e a trovare il 6-4.

Grande, grandissima lotta nell’inizio di secondo set, perché tutti e tre i game disputati finiscono ai vantaggi. Nel complesso ci sono quattro palle break a favore di Tomljanovic e due a favore di Venus, poi il match cambia in maniera completa. E a favore dell’aussie, perché arrivano da una parte un break a zero e dall’altra una lotta furiosa di quattro vantaggi che portano a un 5-1 che, alla fine dei conti, diventa 6-1.

Tanti problemi soprattutto con la seconda per Venus, che fa 6/25 con la seconda, il 24% in sostanza, contro il 48% da parte di Tomljanovic. A questo punto, per l’ex cinque volte vincitrice di Wimbledon, si avvicina Indian Wells senza un percorso realmente positivo, anche se potrebbe non essere il fatto di vincere il motivo del ritorno di una delle icone del tennis degli ultimi 25 anni. Che, comunque, fa sempre (ancora) parlare per la parte tennistica.