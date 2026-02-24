Tennis
WTA Merida 2026, vittorie per Boulter e Stakusic. Eliminate Haddad Maia e Yastremska
Si apre il primo turno dei Merida Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 500 scattato nell’omonima città messicana: l’azzurra Jasmine Paolini, in tabellone grazie ad una wild card, è la testa di serie numero 1 ed ha ottenuto un bye, passando direttamente agli ottavi.
Avanzano le due wild card scese in campo: la britannica Katie Boulter regola la brasiliana Beatriz Haddad Maia, sconfitta con un duplice 6-4, mentre la canadese Marina Stakusic elimina l’ucraina Dayana Yastremska, numero 5 del seeding, eliminata con lo score di 6-4 6-3.
Nella parte bassa del tabellone, invece, la colombiana Emiliana Arango supera l’austriaca Anastasia Potapova con il punteggio di 7-6 (0) 6-2, infine la qualificata andorrana Victoria Jimenez Kasintseva piega in tre set la kazaka Yulia Putintseva, battuta per 6-4 1-6 6-4.
WTA 500 MERIDA 2026 – RISULTATI 23 FEBBRAIO
Primo turno
Katie Boulter (Gran Bretagna, WC) b. Beatriz Haddad Maia (Brasile) 6-4 6-4
Marina Stakusic (Canada, WC) b. Dayana Yastremska (Ucraina, 5) 6-4 6-3
Emiliana Arango (Colombia) b. Anastasia Potapova (Austria) 7-6 (0) 6-2
Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra, Q) b. Yulia Putintseva (Kazakistan) 6-4 1-6 6-4