WTA Austin, Townsend accede agli ottavi. Fuori Xinyu Wang e Anna Bondar

Il torneo WTA di Austin inizia il suo cammino con sei incontri dei sedicesimi di finale. La wild card americana Taylor Townsend vince la maratona di giornata e approda agli ottavi. Escono invece, a sorpresa, Xinyu Wang, terza favorita del tabellone, e l’ungherese Anna Bondar, sesta testa di serie.

La wild card Taylor Townsend, numero 119 del ranking, doma la lucky loser ceca Linda Fruhvirtova 4-6 7-6(3) 7-5 al termine di una battaglia di due ore e cinquantasei minuti. Nel secondo set la giocatrice a stelle e strisce rimonta da 0-3 e salva un match point nel decimo gioco.

In chiusura di programma arriva la grande sorpresa di giornata. La qualificata svizzera Rebeka Masarova, numero 120 del ranking WTA, travolge la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero tre, 6-3 6-2 in un’ora e sette minuti. L’elvetica si giocherà il pass per i quarti contro l’americana Osuigwe.

La russa Oksana Selekhmeteva, numero 76 WTA, regola la statunitense Alycia Parks 6-4 3-6 6-3 in due ore e sei minuti. L’uzbeka Kamilla Rakhimova, numero 92 del ranking, elimina l’ungherese Anna Bondar, testa di serie numero sei, 6-3 7-5 in un’ora e trentacinque minuti.

La giovane ceca Nikola Bartunkova, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, piega l’americana Katie Volynets 6-4 7-5 in un’ora e quarantasei minuti. Nella sfida tea giocatrici statunitensi, entrambe provenienti dalle qualificazioni, Whitney Osuigwe rimonta Elizabeth Mandlik 2-6 6-3 6-1 in due ore e sei minuti.