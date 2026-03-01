WTA Austin 2026: Peyton Stearns è la nuova campionessa, Townsend battuta in grande lotta

Secondo titolo in carriera per Peyton Stearns. La sfida tutta USA che decide la finale del WTA 250 di Austin è sua: sconfitta Taylor Townsend con il punteggio di 7-6(8) 7-5 dopo due ore e 25 minuti di grandissima lotta agonistica. Per la semifinalista degli ultimi Internazionali d’Italia, come vedremo, questo successo significa anche una spinta importante in classifica.

Pronti via, e subito il primo game è davvero molto lungo: basta però l’unica volta in cui Townsend ha una palla break perché questa venga sfruttata. Le due giocano davvero a viso aperto, e Stearns conferma anche di avere tantissima qualità tennistica contro una giocatrice che le è certamente comparabile, ma che non ha avuto tante volte la stessa fortuna in carriera. Dopo una fase di game equilibrati, ci sono due set point in risposta per Townsend, che però se ne vanno e così, dal 5-3 15-40, si arriva al controbreak a zero da parte di Stearns che trascina il parziale al tie-break. In esso, è proprio la numero 4 del seeding ad avere rapidamente due minibreak di vantaggio, poi ha tre set point consecutivi e in seguito un quarto. Li perde tutti, e molto ha da recriminare sul 6-4 (schiaffo al volo di dritto in rete) e sul 7-6 (volée di dritto sbagliata). Alla quinta occasione, però, proprio un dritto fuori misura di Townsend significa 10-8 Stearns.

Anche il secondo set vive di parecchia lotta fin dalle fasi iniziali. Forse non quelle immediatamente iniziali, d’accordo, ma già sull’1-1 Townsend rischia parecchio, dovendo annullare una palla break. Poi, tra l’intensità che mettono sia l’una che l’altra in campo, di servizi strappati ne arrivano quattro uno in fila all’altro, ed è in particolare il durissimo ottavo game a sembrare foriero di svolte con Stearns che non sfrutta sei palle del 5-3 e subisce il 4-4. Per Townsend anche una chance molto seria rimontando, proprio lì, da 40-0 a 40 pari, poi però la luce si spegne di quel tanto che basta perché Stearns piazzi il guizzo decisivo.

Con questa vittoria Stearns ritorna nelle prime 50 posizioni del ranking WTA, guadagnandone 14 in un colpo solo in questa settimana. Per ei anche otto ace e un bel 55% di punti vinti con la seconda (35% Townsend) a valere nei piccoli dettagli di una sfida molto equilibrata.