Vuelta a Andalucia 2026, volata vincente di Christophe Laporte a Pizarra. Buratti in Top 10

Il francese Christophe Laporte del Team Visma | Lease a Bike, al debutto stagionale, si aggiudica in volata, grazie ad una progressione inesorabile che gli consente di imporsi in totale controllo, la prima tappa della settantaduesima edizione della Vuelta a Andalucia, la Benahavís-Pizarra di 150,1 chilometri. In evidenza l’italiano Nicolò Buratti con il piazzamento in Top 10.

Il transalpino, trainato dall’ottimo lavoro di una squadra nella quale si mette in evidenza il nuovo acquisto Filippo Fiorelli, precede il connazionale Bastien Tronchon della Groupama-FDJ United e l’australiano Ben Oliver della Modern Adventure Pro Cycling. Nicolò Buratti della MBH Bank CSB Telecom Fort chiude in sesta posizione ed è il migliore degli italiani. Laporte indossa ovviamente anche la maglia di leader della generale davanti a Tronchon e Oliver.

A meno di cinquanta chilometri dalla conclusione si forma un gruppetto di dieci corridori composto dallo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, dall’ecuadoregno Jefferson Cepeda della Movistar Team, dal belga Quinten Hermans della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, dall’australiano Luke Tuckwell della Red Bull – BORA – hansgrohe e dal connazionale Josh Burnett della Burgos Burpellet BH, dagli spagnoli Ivan Cobo della Equipo Kern Pharma e Nicolás Alustiza della Euskaltel – Euskadi, dal belga Dylan Vandenstorme della Team Flanders – Baloise, dal francese Axel Zingle e dal belga Victor Campenaerts del Team Visma | Lease a Bike.

Il gruppo degli attaccanti non accumula un margine significativo e viene ripreso ai trentasette dall’arrivo. Non sortisce gli effetti sperati anche il tentativo di accelerazione dell’iberico Ivan Romeo. Il gruppo non concede spazio a qualsiasi tipo di azione e la conclusione a ranghi compatti diventa inevitabile.