LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: alle 9.30 il via, arrivo inedito in salita

9:30 29 gradi registrati in partenza ed un vento che spira a 10 km/h.

9:27 Atleti che stanno percorrendo il tratto di tracciato neutralizzato.

9:25 Salita di Jebel Mobrah davvero interessante. 15 km con pendenza media al 7% ma gli ultimi 6 km fissi in doppia cifra con punte che si innalzano fino al 17%.

9:21 Primi 160 km piatti come un biliardo in cui soltanto due sprint animeranno la corsa. Dai -20 km una rampa che proietterà i corridori alla difficile salita finale.

9:17 Il belga Remco Evenepoel proverà a tenersi addosso la maglia di leader della classifica generale dopo la splendida vittoria siglata nella cronometro di ieri.

9:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza tappa dell’UAE Tour 2026. Poco meno di 20 minuti al via ufficiale della frazione.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa dell’UAE Tour 2026. 183 km da Umm al Quwain a Jebel Mobrah per un arrivo in salita che chiama gli scalatori al primo vero faccia a faccia di questa stagione. Il belga Remco Evenepoel proverà a difendere la maglia da leader conquistata grazie alla cronometro di ieri, ma occhio ad uno scatenato Isaac Del Toro, all’azzurro Antonio Tiberi ed al belga Ilan van Wilder. Partenza prevista per le 9.30 italiane.

L’arrivo in salita è posto sull’inedita ascesa di Jebel Mobrah. Dopo una lunghissima marcia di avvicinamento priva di difficoltà altimetriche, la corsa entrerà nel vivo a partire dai -20 km all’arrivo. Una breve salita, seguita da una rapidissima discesa, farà da trampolino di lancio verso la salita che deciderà la tappa e stravolgerà la classifica generale. 15 km impegnativi con una pendenza media del 7% con gli ultimi 6 km che si inerpicano al 12% con punte durissime del 17%.

Sarà sfida aperta tra gli scalatori con il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe), autentico mattatore di questo avvio di stagione, che dovrà rintuzzare gli attacchi del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), dell’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), dell’australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) e del connazionale Ilan van Wilder (Soudal Quick Step). Occhi puntati inoltre sul canadese Derek Gee (Lidl Trek) e sul neozelandese Finn Fischer-Black (Red Bull Bora-hansgrohe).

La terza tappa dell’UAE Tour 2026 da Umm al Quwain a Jebel Mobrah inizierà alle 9.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!