Ciclocross e corsa campestre alle Olimpiadi 2030? Non sono sport invernali, si rischia confusione

La spinta per inserire il ciclocross alle Olimpiadi Invernali è sempre più consistente e l’Unione Ciclistica Internazionale sta lavorando per garantire a questa disciplina la ribalta a cinque cerchi, già a partire dall’edizione del 2030, che si svolgerà sulle Alpi francesi. Si tratterebbe di una novità nella famiglia dei Giochi su neve e ghiaccio: a Milano Cortina 2026 sono presenti sedici sport e vengono assegnati 116 titoli, in terra transalpina potremmo assistere a un allargamento importante in termini di audience e visibilità.

L’UCI ha trovato un valido alleato in World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica che si sta prodigando per avere la corsa campestre nel programma dei Giochi. Facciamo chiarezza: non sono sport invernali nel senso stretto del termine, perché non richiedono l’ausilio di sci, snowboard, pattini e possono non svolgersi sulla neve (sterrati, prati, sabbia, etc.), ma si praticano soprattutto durante questo periodo dell’anno (a gennaio si sono disputati i Mondiali sia di ciclocross che di campestre).

Le Federazioni che si occupano delle discipline di neve e ghiaccio (la FIS per sci alpino, sci di fondo, snowboard, salto con gli sci, combinata nordica, sci freestyle; l’ISU per pattinaggio di figura, speed skating, short track; l’IBU per il biathlon; la FIL per lo slittino; la IBSF per bob e skeleton; la ISMF per lo sci alpinismo; la WCF per il curling; la IIHF per l’hockey ghiaccio) non sarebbero così propense a questo allargamento perché vedrebbero minato il proprio spazio da due realtà aliene.

Il Comitato Esecutivo del CIO si esprimerà a giugno 2026: in estate sapremo se ciclocross e corsa campestre faranno il loro ingresso alle Olimpiadi e debutteranno nella rassegna a cinque cerchi in occasione dell’edizione 2030 prevista sulle Alpi francesi. La decisione era prevista a febbraio, proprio a margine dei Giochi di Milano Cortina 2026 attualmente in corso di svolgimento, ma è slittata di qualche mese: tutto lascia presagire a una vittoria per UCI e World Athletics, ma staremo a vedere.

Quali gare verrebbero inserite? Sicuramente le prove individuali per uomini e donne in entrambi gli sport, ma magari potrebbero trovare spazio anche delle staffette miste, ormai sempre più diffuse. L’olandese Mathieu van der Poel, dominatore assoluto sulle ruote, avrebbe 35 anni: ha più volte parlato di ritiro dalla specialità, ma con un’occasione a cinque cerchi all’orizzonte… L’Italia spera sul fronte atletica grazie a Nadia Battocletti, Campionessa d’Europa di cross nonché argento olimpico dei 10.000 metri.

Sì, potrebbero esserci Campioni Olimpici e medagliati sia in versione estiva che invernale… Indubbiamente la campestre permetterebbe all’Africa di essere competitiva e di salire sul podio alle Olimpiadi Invernali per la prima volta: è un allargamento che interessa molto al CIO ed è un fattore da tenere in considerazione. Fino a sabato pomeriggio soltanto Europa, Nord America, Asia e Oceania avevano conquistato almeno un alloro nella storia e il Sudamerica ha dovuto aspettare il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, capace di imporsi in gigante.