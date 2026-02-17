UAE Tour 2026, colpo doppio per Evenepoel. Tappa e maglia per il belga. Tiberi il migliore degli italiani

Il primo snodo chiave della corsa non regala sorprese. Il grande favorito non si smentisce e rispetta il pronostico favorevole della vigilia. Remco Evenepoel, alla sesta affermazione in stagione, si conferma il più forte nelle sfide contro il tempo, si aggiudica la seconda tappa dell’UAE Tour 2026, la cronometro individuale Hudayriyat Island-Hudayriyat Island di 12,2 chilometri, e conquista anche il primato in classifica.

Il belga, tra i primi a prendere il via, chiude la sua performance con il tempo di 13’03” alla velocità media di 56,1 km/h e precede il britannico Joshua Tarling della INEOS Grenadiers di sei secondi. Completa il podio di giornata il francese Remi Cavagna della Groupama – FDJ United, terzo con un ritardo di dodici secondi dal vincitore.

Conclude la sua prova in quarta posizione Ethan Hayter. Il britannico della Soudal Quick-Step taglia il traguardo in 13’28” e paga 25” al fuoriclasse belga. Quinto posto, a pari merito, per Dan Hoole e Luke Plapp. L’olandese della Decathlon CMA CGM Team e l’australiano della Team Jayco AlUla tagliano il traguardo con 26” di distacco. Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious, il migliore degli italiani, chiude in dodicesima posizione, con un ritardo di 34”.

Isaac Del Toro, partito come ultimo dopo la vittoria di ieri e penalizzato dal vento, taglia il traguardo con un ritardo di 42”. Remco Evenepoel completa la sua giornata con la conquista della maglia di leader della classifica. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe guida la generale con sei secondi su Tarling e dodici su Cavagna. Tiberi è ottavo con trenta secondi di distacco, mentre il messicano della UAE Team Emirates XRG è decimo a trentadue secondi.